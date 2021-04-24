أطباق رمضانية: دجاج بالبشاميل وحلوى أكواب البسبوسة الشهية

جرّبي معنا وصفتنا اللذيذة اليوم وهي طريقة عمل دجاج بالبشاميل، وصفة سهلة وسريعة التحضير...

المقادير:

1 دجاجة مسلوقة

2 ملعقة صلصة طماطم

2 ملعقة سمن

1 بصلة مبشورة رفيع

2 فلفل أخضر مقطع رفيع

5 ملعقة جبن رومي مبشور

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة صغيرة بهار

2 كوب من البشاميل



الطريقة:

1- قطّعي الدجاجة إلى أجزاء مناسبة وانزعي العظم والجلد وتبّليها بالملح، الفلفل والبهار.

2- حمّري البصلة حتى يصفر لونها ثم اضيفي الفلفل الأخضر، الدجاج وصلصة الطماطم واتركيها على النار حتى تتسبك.

3- ادهني طبق فرن بالسمن ثم اسكبي فيه الخليط السابق.

4- اسكبي مقدار البشاميل على الدجاج وغطّي الوجه بالجبن الرومي المبشور.

5- ادخليه الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ثم قدميه ساخناً.

حلوى أكواب البسبوسة الشهية

المقادير:

½ كوب سميد

½ كوب سكر

¼ كوب زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة بايكينج باودر

175 غ قشطة

400 غ عجينة باف باستري

6 قطع جبنة كيري

فستق للزينة

قطر

الطريقة:

1.في صحن ضعي السميد، السكر، الزيت، البايكينج باودر، القشطة وقومي بالتقليب.

2.افردي العجين على سطح مرشوش بالطحين.

3.قطّعي العجين على شكل دوائر وضعي كل قطعة بقالب الكب كيك كما بالفيديو.

4.في كل قالب فوق العجين ضعي الجبن الكيري وفوقها خليط السميد.

5.أدخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة.

6.ارفعي البسبوسة من القوالب وضعيها بصحن التقديم.

7.على الوجه ضعي القطر والفستق.

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