أطباق رمضانية: سلطة الأفوكادو مع الجبنة والمانجو وطبق الكشري المصري

طبق سلطة رائع ومنعش. يمكنك إعداده وتناوله مع الخبز الكامل وشريحة لحم مشوية وهكذا تصبح وجبة متكاملة...

المقادير:

باقة جرجير مغسولة ومصفاة

حبة أفوكادو مقطعة شرائح

1/2 حبة مانجو شرائح

2 حبة طماطم شرائح

كوب جبنة موتزاريللا مكعبات

صوص السلطة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/4 كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

1/2 حبة فلفل أحمر حار مفري

1 ملعقة كبيرة عسل

ملح وفلفل أسود

الطريقة:

رصي أوراق الجرجير في طبق السلطة.

وزعي شرائح المانجو والأفوكادو فوق الجرجير.

رصي مكعبات الجبنة والطماطم مع الأفوكادو.

إخلطي صوص السلطة في بولة متوسطة ثم وزعي الصوص فوق طبق السلطة.

إحفظيها بالبراد ساعة ثم تناوليها بالهنا والشفا.

وصفة الكشري المصري

الكشري مزيج من الأرز والعدس الأسمر مع تغطية من حبوب الحمص المسلوق والبصل المكرمل اللذيذ. يمكنكِ تحضير صلصة الطماطم بالثوم والخل والكمون كطبق جانبي في قوارب الصلصة كمشهيات ولإضفاء نكهة حريفة نضيف الفلفل الحار أو الشطة. هذه وجبة نباتية بالكامل ومغذية لاحتوائها على العدس والثوم.

المقادير:

1/2 كيلوجرام أرز أبيض

1/2 كيلوجرام مكرونة حلقات صغيرة (مرمرية)

1/2 كيلوجرام عدس أسمر

1/2 كيلوجرام حمص منقوع ليلة كاملة

1 كيلوجرام عصير طماطم

1/2 كيلوجرام بصل

كوب شعيرية

1 1/2 كوب زيت

رأس ثوم كبيرة مقشر ومهروس

ملح حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة كمون ناعم

ملعقة صغيرة شطة

الطريقة:

قطعي البصل الى شرائح ثم رشي عليه دقيق وملح وحمري فى كمية من الزيت مع التقليب المستمر حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشاً.

صفي البصل من الزيت جيدًا على ورق مطبخ لامتصاص الدهون الزائدة.

أسلقي الحمص فى كمية كافية من الماء وأضيفي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم والملح والكمون.

أسلقي المكرونة في ماء وملح خفيف وصفيها ثم خذي ملعقتين من زيت تحمير البصل وقلبي المكرونة حتى لا تلتصق.

أسلقي العدس وأضيفي له ملح وكمون و3 فصوص ثوم مهروس.

حمري الشعيرية فى جزء من الزيت المتبقي ثم أضيفي الأرز بعد غسله بالماء وأضيفي قليلًا من الملح والكمون.

إفرمي الثوم مع الملح وخذي منه ملعقة كبيرة وضعيها مع ملعقتين زيت وحمري الثوم وأضيفي عصير الطماطم والملح وثوم مفروم نيء، ثم اتركي الصلصة حتى تصبح غليظة القوام.

لعمل دقة الكشرى خذي 3 أكواب من ماء الحمص بعد سلقه وأضيفي إليه ملعقة من الثوم المفروم مع عصير ليمون يغلي دقيقة واحدة على النار. ثم اتركيه جانبًا لتقدميه في قارب الصلصة.

حضري صلصة الشطة بإضافة ملعقة صغيرة شطة إلى نصف كمية الصلصة الجاهزة لتغلي دقيقة واحدة.

نضع الأرز بالطبق أولًا ثم نصف كمية العدس ثم المكرونة ثم نصف كمية العدس ثم رشة من البصل المحمر ثم انثري حبات الحمص المسلوق على وجه الطبق. ثم رشي قليلًا من الصلصة والشطة حسب الرغبة.

قدمي الكشري ساخنًا ومعه قوارب الصلصة والدقة والورد (البصل) وطبق من الحمص المسلوق.

أطباق رمضانية: اللازانيا الإيطالية الشهية و مخفوق التمر بالحليب