أطباق رمضانية: شوربة الجمبري على الطريقة التايلندية وحلوى الآيس كريم بالمانجو

تعلمي طريقة تحضير شوربة الجمبري على الطريقة التايلندية...

المقادير:

كوب أرز بسمتي غير مطبوخ

2 ملعقة كبيرة زبدة

500 جرام روبيان (جمبري) مقشر ومنظف

ملح وفلفل اسمر

2 فص ثوم مفروم

1 بصلة مفروم

حبة فلفل احمر حلو مقطع مكعبات

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

2 ملعقة كبيرة معجون كاري

2 كوب حليب جوز الهند

4 أكواب مرقة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

اطهي الأرز حسب الطريقة المعتادة وضعيه جانباً.

الطريقة :

ضعي الزبدة في وعاء على نار متوسطة حتى تذوب ثم اضيفي الروبيان وقلبي لدقيقتين حتى يتحول للون الوردي. ثم ضعيه جانباً.

في نفس الوعاء اضيفي البصل والثوم والفلفل وقلبي لدقائق ثم اضيفي الزنجبيل وقلبي لدقيقة إضافية.

ضعي معجون الكاري وقلبي حتى يتجانس ثم اضيفي حليب جوز الهند والمرقة واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق.

اضيفي الروبيان والأرز وقلبي لدقيقتين ثم اضيفي عصير الليمون والكزبرة وقدمي على الفور.

الآيس كريم بالمانجو

يمكنك عمل الآيس كريم بطعم المانجو الطبيعي مع حبيبات الفراولة بسهولة ويسر بعد متابعتكِ لهذه الوصفة.

المقادير3 اشخاص

كوب مانجو شرائح

كيس كريم شانتيه بودرة

1/2 كوب حليب

ملعقتين من العسل

كوب من قطع الفراولة

الطريقة:

ضعي شرائح المانجو والحليب والعسل وبودرة الكريم شانتيه في الخلاط واخلطي جيدًا حتى يتكون خليط كثيف.

أضيفي قطع الفراولة، وقلبي جيدًا.

صبي الآيس كريم في القوالب وضعي عصا خشبية في كل قالب.

ضعي القوالب في الفريزر لمدة 5 ساعات ويُفضل ليلة كاملة.

مقبلات رمضانية: نقانق مع دبس الرمان

قدمي آيس كريم المانجو بحبيبات الفراولة بالهنا والشفا.