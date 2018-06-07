مقبلات رمضانية: نقانق مع دبس الرمان

نقانق مع دبس الرمان

النقانق أو السجق يمكن إعدادها بطرق متنوعة، إما كأحد المقبلات أو بإدراجها إلى العديد من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام، كما يمكن طهوها بطرق متنوعة أما شوياً أو قلياً، وتتميز بوجه عام بمذاقها الطيب، وبإمكانية طهوها مع العديد من النكهات، وأبرزها دبس الرمان، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل النقانق مع دبس الرمان:

مقادير نقانق مع دبس الرمان:

- بصلة مقطعة إلى شرائح.

- حبتان من الفليفلة الملونة المقطعة على شكل شرائح.

- رشة من الفلفل الأسود.

- ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

- كمية من زيت الزيتون.

- كمية من النقانق.

- فصان من الثوم المهروس.

- عصير ليمونة.

طريقة تحضير نقانق مع دبس الرمان:

- أولاً نشوح النقانق بالزيت على النار حتى تنضج ويتغير لونها.

- ثم نضيف الثوم، والبصل، والفليفلة الملونة إلى المزيج، ونحرك المقادير جيداً لتذبل الخضروات.

- ثم نصب دبس الرمان، وعصير الليمون الطازج فوق المزيج.

- ونقلب المقادير معاً. ننكه المزيج بالفلفل الأسود، ونتركها على النار لبعض الوقت لتمتزج، وصحتين وعافية.

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