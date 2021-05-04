أطباق رمضانية: صدور الدجاج في الخبز الفرنسي وحلوى طبق الأرز بالحليب والموز

طبق صدور الدجاج في الخبز الفرنسي تضفي مذاقًا رائعًا وشهيًا على وصفاتك لسفرة إفطار رمضان...

المقادير:

شرائح صدور الدجاج بانيه مسلوقة

2 رغيف كبير خبز فرنسي (باجت)

5 فص ثوم مهروس

مايونيز

بصل أخضر مقطع رفيعًا

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة طماطم مكعبات

ملح وفلفل وبهارات

زيت نباتي

للوجه

بيضة مخفوقة

1/4 كوب حليب

للتقديم

بطاطا محمرة

سلطة الملفوف

الطريقة:

قطعي صدور الدجاج المسلوقة شرائح رفيعة.

في وعاء للقلي غير لاصق ضعي قليلًا من الزيت مع شرائح البصل وقلبي حتى يصفر ثم أضيفي شرائح الدجاج وقلبي 5 دقائق.

أضيفي مكعبات الطماطم الطازجة وتبلي بالملح والفلفل والبهارات وحركي حتى يتكاثف الخليط ويقل الماء تمامًا.

إفتحي الخبز وقومي بحشوه بشرائح الدجاج المتبل والطماطم ورشة بصل أخضر وملعقتين من المايونيز.

أغلقي الخبز على الحشوة ثم ادهني الوجه بالبيض المخفوق مع الفلفل الأسود والحليب واخبزي ف الفرن الساخن على 180 درجة على الرف الأوسط حتى يحمر الوجه.

أتركي أرغفة الخبز حتى تبرد قليلًا ثم قطعيها حسب الرغبة.

قدمي صدور الدجاج الشهية في الخبز الفرنسي مع البطاطس المحمرة وشرائح البصل الأخضر وسلطة الملفوف.

الأرز باللبن والموز

الأرز باللبن وجبة حلى شهية خاصة مع إضافات القرفة والموز والعسل أو المكسرات مع جوز الهند.

المقادير:

كيلو حليب طازج

1/4 كوب قشطة

كوب ونصف أرز مغسول

سكر حسب الرغبة

3 ملاعق نشا

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

للزينة

جوز هند مبشور

موز شرائح

عسل

الطريقة:

في وعاء للطهي ضعي الأرز في كوب ماء على النار مع 4 ملاعق سكر حتى يغلي.

أضيفي الحليب وحركي على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

ذوبي النشا في 3 ملاعق ماء بارد وأضيفيه للحليب.

بعد أن يغلي أبعديه عن النار وأضيفي الفانيليا واتركيه 5 دقائق ثم وزعي المقدار على أطباق التقديم.

زيني الوجه بجوز الهند وشرائح الموز وقطرات العسل ثم اتركيه يبرد بالبراد.

أطباق رمضانية: محشي ورق العنب باللحمة المفرومة والأرز و بسبوسة بجوز الهند