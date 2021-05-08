أطباق رمضانية: كبسة الدجاج من المطبخ السعودي وحلوى أكواب الشوكولاتة والموز

تعد توابل الكبسة من الأسرار الشرقية الأصيلة للمطبخ السعودي. فهي تحتوي على خليط من البهارات العربية والشرقية تجعل الكبسة من اشهى الاطباق الخليجية.

المقادير:

دجاجة كاملة مقطعة 4 أجزاء

3 كوب أرز بسمتي مغسول

بصلة كبيرة مفرومة

6 فصوص ثوم مهروسة

عود قرفة

2 حبة لومي أسود

3 ورق اللور

٧ حبات هيل

٣ حبات قرنفل

1/2 كوب عصير طماطم مركز

حبة فلفل أحمر حار مفرومة

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

2 حبة جزر مقطع مكعبات

5 ملاعق كبيرة كزبراء خضراء مفرومة

6 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ماء ساخن

للزينة:

عشبة البقدونس

بصلة محمرة

الطريقة:

اغسلي الأرز وانقعيه 10 دقائق.

ضعي الزيت والبصل في وعاء للطهي وحركي حتى يذبل، ثم ضيفي القرفة وورق اللورا والهيل و اللومي والقرنفل.

ضيفي الدجاج وقلبي على النار 10 دقائق ثم ضيفي البهارات مع عصير الطماطم وقلبي عدة دقائق.

ضعي المقادير السابقة في وعاء الضغط وضيفي الماء الساخن حتى يغطي الدجاج.

احكمي إغلاق وعاء الضغط واتركيه على نار متوسطة خفيفة مدة 30 – 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

بعد أن يهدأ وعاء الضغط تمامًا ضيفي الارز المغسول والجزر والكزبرة الخضراء وقلبي بخفة ليندمج الأرز مع الدجاج.

غطي وعاء الضغط مرة أخرى واتركيه على نار هادئة مدة ٢٠ دقيقة حتى ينضج الأرز.

اتركي الوعاء حتى يهدأ تمامًا ثم اسكبي الكبسة في طبق التقديم بحرص وضعي قطع الدجاج على الوجه.

زيني الوجه بالبقدونس والبصل المحمر ثم قدمي كبسة الدجاج المضغوط بالخضار في الحال وهي ساخنة بالهنا والشفا.



أكواب الشوكولاتة والموز

الشوكولاتة مع الكريمة والموز مزيج رائع لتحلية بعد الظهر فإنها سريعة التحضير ولذيذة!

المقادير6 - 8 اشخاص

2 كوب شوكولاتة مبشورة أو هيرشي

½ كوب كراميل

4 أكواب حليب

علبة قشدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين

كريمة مخفوقة بالشوكولاتة

شرائح موز

الطريقة:

ضعي الشوكولاتة والكراميل و الحليب والقشدة والفانيليا في وعاء على نار هادئة مع التقليب حتى تمتزج المكونات وتذوب الكراميل.

عندما تبدأ بالغليان أبعديها عن النار وقلبي الشوكولاتة الذائبة ثم وزعيها بالأكواب.

زيني الوجه بمقدار بسيط من الكريمة المخفوقة وصوص الكراميل وشرائح الموز.

ضعيها بالبراد حتى تجمد وقدميها باردة.

طرق تحضير الحلويات الشرقية