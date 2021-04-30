طرق تحضير الحلويات الشرقية

من منّا لا يحب تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار، بخاصة تلك الشرقية منها، والتي تتمتع بنكهة رائعة وشهية للغاية، إن كانت لبنانية وسورية وعراقية.
البسبوسة أو النمّورة:
يمكنكم تحضير النمورة/ البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة لمقادير معقدة، ما ستحتاجونه فقط:
2 كوبان سميد
نصف كوب من السكر الأبيض
كوب من الحليب كامل الدسم
نصف كوب من السمن البلدي أو الزيت النباتي
ملعقة صغيرة من بيكينج بودر
قشطة طازجة ولوز للتزيين
الشربات (القطر)
نصف كوب من السكر الأبيض
نصف كوب من الماء
ليمونة
ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزيت النباتي
طريقة التحضير
في وعاء بلاستيكي، يخلط السمن البلدي مع السميد بواسطة أصابع اليد، حتى تتمكنوا من خلط المكونات جيداً ولكن لا تعجنوها فقط اقلبوها. ثمّ يضاف السكر الأبيض والحليب والبيكبنج بودر، ثم تخلط المكونات جيداً حتى تمام التجانس.
يضاف الخليط لخليط السميد والسمن البلدي، ثم يقلب جيداً حتى يصبح قوامها متجانساً، في صينية الخبز تدهن جيداً بالسمن أو الطحينة، ثم يضاف الخليط ويضع في فرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.
طريقة عمل الشربات (القطر)
في وعاء على نار متوسطة، يضاف كوب من الماء والسمن البلدي والسكر مع عصير الليمون، يقلب جيداً حتى يصبح قوامه سميكاً ولكن انتبهوا ألا يتحول لكراميل.
بعد خروج الصينية من الفرن، يضاف الشربات للنمّورة وهي ساخنة، ثم تغطى حتى تبرد جيداً وتقدم مع القشدة وتزين باللوز أو البندق بحسب الرغبة.
طريقة عمل العوامات (الزلابيا)
من الحلويات الشرقية الشهيرة في رمضان، يمكنكم تحضيرها بطريقة بسيطة وسريعة، ستحتاجون إلى:
المكونات:
2 كوبان من الدقيق الأبيض
2 كوبان من الماء البارد
ملعقة كبيرة من النشاء الأبيض
ملعقة خميرة بحسب الكمية المطلوبة
ملعقة سكر صغيرة للخميرة
ربع ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة
طريقة التحضير:
في وعاء بلاستيكي أو زجاج، يضاف الدقيق مع الماء البارد، ثم يضاف السكر مع الخميرة ويقلب جيداً لزيادة فاعلية الخميرة.
يضاف الفانيليا والنشاء ويقلب الخليط جيداً، ثم يوضع العجين لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يختمر.
عندما تلاحظين ظهور ثقوب في العجين، هذا دليل على تخميرها جيداً، يمكنك البدء في تحضيرها على الفور.
في صينية القلي، يضاف زيت التحمير ثم يتم تشكيل العجين بواسطة ملعقة صغيرة على هيئة كرات صغيرة، تحمر جيداً في الزيت ثم تترك حتى تصفى من الزيت.
تضع الزلابيا في العسل أو الشربات، أو يضاف على الوجه السكر البودرة بحسب الرغبة.
بلح الشام
نصف كوب من الحليب أو الماء بحسب الرغبة
ربع ملعقة صغيرة من الملح
ثلث أربع كوب من الزيت أو السمن
نصف كيلو من الدقيق الأبيض، يمكنك مضاعفة المقدار بحسب الكمية
4 بيضات
2 كوبان من الماء الدافئ
ملعقة صغيرة من الخل الأبيض
ملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة أو السائلة
طريقة التحضير:
في وعاء، يضع الدقيق مع الحليب والماء والزيت أو السمن البلدي اختياري، يقلب الخليط جيداً على نار هادئة حتى يصبح العجين متماسكاً.
يضع البيض على العجين ويقلب جيدًا، ثم يضاف بقية المكونات كالفانيليا ونصف ملعقة الملح والخل الأبيض.
يترك العجين لدقائق في الثلاجة ليهدأ قليلاً، ثم يضاف في كيس الحلويات ويتم تحميره في زيت غزير، لكن يفضل إلا يكون ساخناً للغاية حتى لا يتحمر من الخارج ويكون ما زال غير ناضج من الداخل.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
هناك أكثر من طريقة لحشو الكنافة سواء بالقشدة أو بالكريمة والمانجو أو بالشوكولاتة القابلة للدهن، يمكنك اختيار الحشو المفضل لديك، ستحتاجين المقادير التالية:
نصف كيلوغرام من الكنافة أو أكثر بحسب الكمية المطلوبة
كوب من السمن البلدي المذوبة
نصف كوب من السكر الأبيض
للحشو
2 كوبان من الحليب كامل الدسم
3 ملاعق كبيرة من النشاء
2 ملعقتان من كريمة الحلويات أو الكريمة البودرة بحسب المتوافر
كوب من القشطة المعلبة أو السائلة
ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة
طريقة التحضير
في وعاء بلاستيكي، يقطع عجين الكنافة لقطع صغيرة ثم يضاف السمن البلدي للكنافة ويقلب جيداً، ثم تضع الكنافة في صينية الخبز المدهونة بالسمن أو الزيت جيداً.
يتم تحضير القشطة من خلال وضع الحليب في وعاء على نار هادئة، ثم يضاف النشا والكريمة والقشطة ويقلب المكونات جيداً حتى يكثف الخليط.
يضاف الخليط على الكنافة، ثم تغلق بطبقة ثانية من العجين ويجب التأكد من غلقها بإحكام حتى لا تتعرض القشطة للنار ثم تحترق.
يضاف الشربات على الكنافة وهي ساخنة، لكن انتبهي يجب أن تكون الشربات باردة ثم تترك وهي معرضة للهواء حتى لا تنشف وتصبح صلبة، تقدم باردة وتزين بالفستدق الحلبي.
طريقة عمل عيش السرايا
من الحلويات اللذيذة والشهيرة في الوطن العربي بخاصة في رمضان، لتحضيرها في منزلكم ستحتاجون إلى المكونات التالية:
2 كوبان من الحليب الكامل الدسم
5 ملاعق كبيرة من النشاء
عبوة من القشطة السائلة
كوب من السكر الأبيض
كوب من الماء البارد
3 ملاعق من ماء الورد أو بحسب الكمية المتوافرة لديك
خبز توست أبيض
كوب من الصنوبر المحمص
كوب من اللوز
كوب من الفستق الحلبي المفروم
في صينية الخبز، يضع خبز التوست واحدة تلو الأخرى، ثم يسخن الحليب كامل الدسم في وعاء على نار هادئة مع النشاء والقشطة السائلة والسكر وماء الورد. يقلب الخليط جيداً حتى يتكثف جيداً، ثم يضاف على الخبز، مع التأكد أن يكون الخليط مغطى كافة جوانب الخبز جيداً. يزين الخبز بالصنوبر واللوز المحمر والفستدق الحلبي، يمكنك استخدام أكثر نوع من المكسرات المتاحة في ثلاجتكم.
طريقة عمل ليالي لبنان
تحتوي على مذاق خاص، يجعلها متميزة عن باقية الحلويات الشرقية، يتم تحضيرها من مكونات بسيطة.
المكونات:
4 أكواب من الحليب كامل الدسم
كوب من السميد
ربع كوب من السكر الأبيض
ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة، يمكنك زيادة الكمية بحسب الكمية
2 ملعقتان كبيرة من ماء الورد
علبة قشطة سائلة
نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون
ملعقة صغيرة من لون الطعام
كوب من الشربات
طريقة التحضير
في وعاء، يضع الحليب مع المستكة المطحونة وماء الورد، من خلال خلط هذه المكونات معاً على نار متوسطة.
يضاف للخليط، السميد مع الاستمرار بتحريك المكونات جيداً، بواسطة الملعقة الخشب حتى تسهل عليكم عملية التحكم.
يضع الخليط في صينية الخبز أو طبق زجاجي، ثم يترك جانباً حتى يهدأ تماماً.
يضع الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتأكدوا من برودة الخليط، ثم يزين بالفستق الحلبي المطحون ويقدم في أطباق التقديم.
Via SyndiGate.info
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