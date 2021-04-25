أطباق رمضانية: يخنة الدجاج و طبق الفلفل المحشو بالخضار والكينوا 

يخنة صحية وشهية من المطبخ المكسيكي مع الاعشاب العطرية ...

المقادير:

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة، مفرومة فرم خشن

4 فصوص ثوم كبيرة، مفرومة فرم خشن

2 هالبينو، مزال منهما البذور ومقطعين إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة اوريغانو مجفف

1 ملعقة صغيرة كمون مجفف

1 عبوة (28 أونصة) طماطم مفرومة

3 أكواب دجاج مطبوخ مقطع شرائح رفيعة

عدة رشات من صلصة ورسيستيرشاير

3 - 4 أكواب مرق دجاج

1 ليمون حامض

1 كوب أرز أبيض مطبوخ

ملح كوشير

كريما حامضة، للزينة

أوراق الكزبرة الطازجة ، للزينة

الطريقة :

1.سخني الزيت في قدر على نار متوسطة. أضيفي البصل واقليه لمدة دقيقة إلى دقيقتين. أضيفي الثوم والهالبينو واطهيهم حتى يصبح الثوم شفافاً ويلين المزيج بأكمله. أضيفي البهارات واستمري في الطهي لمدّة تتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين حتى تفوح رائحته. أضيفي الطماطم، الدجاج، صوص الورسيسترشاير، والمرق.

2.اتركي المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة.

3.قطعي الليمون إلى نصفين، ثم اعصري الليمون في وعاء.

4.أضيفي الأرز الأبيض واستمري في الطهي لمدة 5 دقائق حتى يسخن الأرز، تبلي اليخنة بالملح حسب المذاق.

5.وزعي اليخنة على أطباق ثم زيني الوجه بالكريما الحامضة والكزبرة.

الفلفل المحشو بالخضار والكينوا

المقادير:

1 كوب كينوا

2 كوب مرق دجاج أو خضار

6 حبات فليفلة صغيرة بألوان متنوعة، مزال منها البذور ومقطعة أنصاف

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز، مع كمية إضافية للرش

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

4 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 حبة باذنجان صغيرة، مزال منها نصف القشر، مفرومة

1 كوسا صغيرة متوسطة الحجم، مزال منها البذور ومفرومة

1 بصلة حمراء مفرومة

1 فلفل تشيلي طازج، مقطع شرائح رقيقة، أو 1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

½ كوب أوراق بقدونس مسطحة طازجة، مفرومة

¼ كوب أوراق نعناع طازجة، مفرومة

2 طماطم برقوقية الشكل، مفرومة

1 كوب سلطة جبن فيتا أو جبن ريكوتا

الطريقة:

1.سخني الفرن على 450 درجة فهرنهايت.

2.سخني الكينوا والمرق في قدر على النار حتى يغلي المزيج. غطي القدر واستمري في الطهي حتى يتم امتصاص السائل وحتى تبدو الحبوب شفافة، لمدة 12 - 15 دقيقة. اهرسي المزيج باستخدام شوكة، حتى يتشكل لديك حوالي 4 أكواب من الحبوب المطبوخة.

3.رشي أنصاف الفلفل بزيت الزيتون ثم تبلي كلا الجانبين بالملح والفلفل.

4.اشوي أنصاف الفلفل مع وضع جانب القطع لأسفل حتى ينضج الفلفل ويبدأ القشر يتفحم، لمدة 20 دقيقة. أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، ثم رتبيهم في صحن فرن مع وضع جانب القطع لأعلى.

5.في هذه الأثناء، سخني 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ثم لفي المقلاة بشكل دائري 3 مرات، على نار متوسطة. أضيفي الثوم، الباذنجان، الكوسا، البصل والفلفل التشيلي ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل. اطهي المزيج مع تغطية المقلاة بشكل جزء، لمدة 10 - 12 دقيقة. أضيفي الأعشاب والطماطم، ثم اخلطي المزيج مع الكينوا.

6.احشي أنصاف الفلفل بالكينوا وحشو الخضار ثم رشيه بزيت الزيتون. أدخليه البراد واتركيه ليبرد لحين التقديم.

7.للتقديم، اشوي الفلفل المحشي في فرن على درجة 375 فهرنهايت، حتى يصبح الفلفل ساخنًا. قدمي أنصاف الفلفل بعد أن تقومي برش الوجه بالكثير من الجبن المفتت.