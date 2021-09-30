أطباق صحية: دجاج مشوي بالفرن مع البطاطا الحلوة

من فوائد البطاطا الحلوة أنها تعد مصدر جيد للعناصر الغذائية، حيث تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الإنسان، فهي تعتبر مصدر جيد غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومن فوائد البطاطا الحلوة أنها تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحمي من مرض السرطان وتساعد على تعزيز صحة البصر، وتعمل على تحسين الوظائف الإدراكية، ومن فوائد البطاطا الحلوة تعزيز عمل جهاز المناعة، وأيضاً تعتبر البطاطا الحلوة مناسبة لمرضى السكري.

موقع البوابة يقدم لكم طبق صحي وغني بالعناصر الغذائية دجاج مشوي بالفرن مع البطاطا الحلوة:

مقادير دجاج مشوي بالفرن مع البطاطا الحلوة

1 حبة بطاطا حلوة حجم صغيرة وأن تكون مقطعة على شكل مكعبات

1 حبة ليمون مقطعة شرائح

1 كوب فاصوليا خضراء مقطعة

1 ملعقة حجم كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة حجم كبيرة روزماري طازج مفروم

1 ملعقة حجم كبيرة زعتر مفروم

1 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح "حسب الرغبة"

كركم "حسب الرغبة

رشة هيل "حسب الرغبة"

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون "حسب الرغبة"

1 صدر دجاج بدون جلد أو عظام

¼ ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة تحضير دجاج مشوي بالفرن مع البطاطا الحلوة

أولاً نقوم بتسخين الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).

ثم نقوم بغضافة البطاطا الحلوة وشرائح الليمون والفاصوليا الخضراء وزيت الزيتون، الروزماري، الزعتر، الثوم، الملح والفلفل إلى وعاء كبير (أو صينية فرن مفروشة بورقة برشمان).

ثم اخلطيهم جيداً حتى تصبح البطاطا مغطاة بالمزيج تماماً.

ثم نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والكركم غذا رغبتم.

ثم نقوم بنقل الدجاج إلى صينية الفرن وضعها فوق الخضار (إذا قمت بخلط الخضار في وعاء).

نقوم بشوي المزيج بالفرن حتى ينضج الخضار والدجاج لمدة 20 دقيقة تقريباً وإذا رغبتم بتحمير الصينية أكثر ضعوها بالصينية لمدة نصف ساعة، وصحتين وعافية.

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