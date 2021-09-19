فطيرة القرفة والتفاح الشهية بالخبز الفرنسي (المعروفة أيضًا باسم طاجن التوست الفرنسي) وصفة خريفية دافئة بنكهة القرفة مناسبة لوجبة الصباح أو كحلوى مسائية مع القهوة أو الشاي ننصحك بإضافة المكسرات لنكهة مميزة.

فطيرة القرفة والتفاح الشهية بالخبز الفرنسي

المكونات:

6 أكواب من قطع الخبز

2 كوب حليب

4 بيضات كبيرة

1.5 كوب عصير تفاح مقسم

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

1/3 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/3 كوب زبيب (اختياري)

فطيرة القرفة والتفاح

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت. إذا لم يكن الخبز على شكل قطع بالفعل، يجب تقطيع الخبز إلى قطع بحجم بوصة واحدة .

تنشر قطع الخبز على صينية الفرن وتخبز في فرن مسخن مسبقًا لمدة 10 دقائق حتى يجف الخبز قليلاً. بعد الخبز ، يترك الخبز يبرد لبضع دقائق للسماح للبخار المتبقي بالتبخر .

أثناء تجفيف الخبز في الفرن ، حضري كاسترد التفاح والقرفة. في وعاء متوسط ​​، اخفقي الحليب والبيض وكوب من عصير التفاح ومستخلص الفانيليا والسكر والقرفة معًا .

انقلي الخبز المخبوز بالقليل إلى وعاء كبير، أضيفي الزبيب ، ثم اسكبي فوقه كاسترد التفاح والقرفة. قلّب المزيج واتركي الخبز ينقع لمدة 15 دقيقة على الأقل لامتصاص كل الكاسترد .

في هذه الأثناء ، باستخدام ملعقة صغيرة من الزبدة يدهن طبق سعة 2 لتر. ينقل الخبز المنقوع إلى الطاجن ويفرد بالتساوي. نقطع الزبدة المتبقية إلى قطع صغيرة ونرشها فوقها بودنغ الخبز .

اخبزي بودنغ الخبز لمدة 45 دقيقة أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 160 درجة فهرنهايت .

بعد إخراج بودنغ الخبز من الفرن، أضيفي ما تبقى من نصف كوب من عصير التفاح على سطح بودنغ الخبز. قدم فطيرة القرفة والتفاح دافئة .

فوائد القرفة:

بسبب خصائصها المميزة يمكن أن تعمل القرفة كدواء لوحدها، فهي تمتاز بقدرتها على علاج المشاكل الصحية المرتبطة بالفطريات والبكتيريا والفيروسات كما تساعد في تهدئة التهاب الحلق وعلاج عدوى الجيوب الأنفية بشكل فعال، وكذلك تعزيز النوم الجيد ليلاً. في الأيورفيدا ، تستخدم القرفة على نطاق واسع لفوائدها لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم والتشنجات. كما أنه علاج ممتاز لعلاج نزلات البرد والسعال وتقلصات الدورة الشهرية المؤلمة.

فطيرة الليمون السريعة: حلويات باردة

الشوفان بالتوت البري حلوى صحية وسريعة