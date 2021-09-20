سلطة المقبلات الطازجة اللذيذة مليئة باللحوم والاجبان والخضروات المخللة سلطة لذيذة ومناسبة لأي حفل عائلي أو كطبق جانبي.

سلطة المقبلات الطازجة اللذيذة

المكونات:

السلطة

8 أوقية سلطة الخضر المختارة

1 جرة قلوب الخرشوف

1 نصف لتر من طماطم الكرزية

8 أوقية جبن موزاريلا

8 أوقية من السلامي

1 جرة زيتون كالاماتا

1 جرة فلفل

1/2 بصلة حمراء

8 أوقية جبن بروفولون

صلصة إيطالية

1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

3 ملاعق كبيرة من خل النبيذ الأحمر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة كبيرة توابل إيطالية

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

سلطة المقبلات الطازجة اللذيذة

الطريقة:

تُمزج مكونات الصلصة في وعاء أو جرة (زيت زيتون ، خل نبيذ أحمر ، عصير ليمون ، ديجون ، مسحوق ثوم ، توابل إيطالية ، ملح ، فلفل ، سكر ، بارميزان مبشور). أغلق البرطمان بإحكام ورجه أو اخفق في وعاء حتى تمتزج المكونات.

قطع اللحوم أو الاجبان إلى قطع صغيرة الحجم. صفي الزيتون وأي خضروات مملحة. قطعي البصل الأحمر إلى شرائح رفيعة وقطعي الطماطم إلى نصفين.

توضع الخضار في قاع الوعاء ثم توضع فوقها أصناف المقبلات. تخفق الصلصة مرة أخيرة، ثم ترش على السلطة (ابدأ بنصف الصلصة وأضف المزيد حسب الحاجة). تقلب السلطة، ثم تقدم.

ما هو الخرشوف؟

الخرشوف هو نوع من الخضار التي تنمو في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالعادة يتم تناول قلوب الأرضي شوكي (الجزء الداخلي الرطب من الثمرة) بالإضافة إلى الأوراق الداخلية الخضراء الغضة من الثمرة، بينما يتم التخلص من الأوراق الخارجية.

فوائد الخرشوف

للخرشوف العديد من الفوائد، التي جعلته يدخل وبجدارة قائمة أكثر الأغذية فائدة في العالم، فما هي هذه الفوائد؟ فلنتعرف عليها فيما يلي:

أولًا: الخرشوف ومضادات الأكسدة يعتبر الخرشوف أحد أنواع الخضار الغنية بمضادات الأكسدة والتي إن تم تناولها يوميًا بالشكل الكافي، فإنها كفيلة بالتالي:

تأخير ظهور علامات التقدم في السن والشيخوخة.

الحماية من الأمراض التي ترافق التقدم الطبيعي في السن والشيخوخة، مثل أمراض القلب والزهايمر.

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