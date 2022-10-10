3 مكونات لتحضير رغيف أبيض كلاسيكي

سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية / 200 درجة مئوية بمروحة. أزيلي العجينة مرة أخرى عن طريق قلبها مرة أخرى على السطح المطحون ودفع الهواء للخارج براحة يديك. شكلي العجينة على شكل كرة ، انقليها إلى صينية خبز ، غطيها بمنشفة نظيفة واتركيها مرة أخرى

لمدة 40-45 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها تقريبًا مرة أخرى