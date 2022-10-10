3 مكونات لتحضير رغيف أبيض كلاسيكي ابدأ رحلة خَبز الخبز مع هذا الرغيف الأبيض البسيط - بمجرد أن تنجح في هذا ، ستتمكن من الانتقال إلى وصفات أكثر تقدمًا.
3 مكونات لتحضير رغيف أبيض كلاسيكي
المكونات:
500 جرام دقيق أبيض قوي ، بالإضافة إلى كمية إضافية للعجن
كيس 7 جرام خميرة مجففة سريعة المفعول
زيت عباد الشمس
3 مكونات لتحضير رغيف أبيض كلاسيكي
الطريقة:
- يوضع الدقيق والخميرة وملعقة صغيرة من الملح في وعاء كبير وتصنع حفرة في المنتصف. يصب ما يقل قليلاً عن 350 مل من الماء الفاتر واستخدم أصابعك أو ملعقة خشبية لخلط خليط الدقيق والماء معًا - يجب أن يكون لديك عجينة مبللة قليلاً ، وعملية ، لذا أضف المزيد من الماء إذا لزم الأمر.
- ضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واعجن لمدة 10 دقائق على الأقل ، أو حتى تصبح ناعمة ومرنة. أو افعل ذلك في خلاط عمودي مزود بخطاف العجين لمدة 3-5 دقائق. ضعي العجينة في وعاء نظيف مدهون بالزيت ، غطيها واتركها حتى تتضاعف في الحجم ، حوالي ساعة إلى ساعتين.
- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية / 200 درجة مئوية بمروحة. أزيلي العجينة مرة أخرى عن طريق قلبها مرة أخرى على السطح المطحون ودفع الهواء للخارج براحة يديك. شكلي العجينة على شكل كرة ، انقليها إلى صينية خبز ، غطيها بمنشفة نظيفة واتركيها مرة أخرى لمدة 40-45 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها تقريبًا مرة أخرى.
- نرش الجزء العلوي من الرغيف بقليل من الدقيق ويقطع x في الأعلى بسكين حاد ، إذا أردت. تخبز لمدة 15 دقيقة ، ثم تخفض الحرارة إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية وتخبز لمدة 30 دقيقة أخرى حتى يبدو الرغيف مجوفًا على الجانب السفلي. ينقل إلى رف سلكي وتترك ليبرد تمامًا. تحفظ في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام أو الفريزر لمدة شهر.
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