أطعمة تدمّر خلايا البشرة.. احذريها!

- الأسماك الدهنية كالسلمون لأنّها غنية بالأوميغا 3 التي تعتبر من العناصر الأساسية لنضارة البشرة، إذ ينصح بتناول هذه الأسماك مرتين في الأسبوع لغناها بالبروتين والزنك والفيتامين E والدهون الصحية الضرورية لترطيب البشرة.

- الأفوكادو: غني بالدهون الصحية الضرورية لصحة ومرونة البشرة بالإضافة إلى احتوائه على مركبات تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس والتي تسرّع عملية شيخوخة البشرة.

- الفيتامين C: المصادر الأساسية لهذا الفيتامين هي الحمضيات، الفليفلة، والبروكولي، إذ يحفز إنتاج الكولاجين الأساسي لبشرة صحية وشابة.

- الخضروات الخضراء الداكنة: على غرار السبانخ، الملوخية، والسِّلق لأنها من أهم مصادر مضادات الأكسدة وفيتامين A وC وE، إضافة إلى احتوائها على الحديد.

- البندورة: تحتوي على الليكوبين، وهي مادة مضادة للتأكسد، تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسرّع ظهور التجاعيد.

- الماء: جفاف الجسم وعدم حصوله على كمية كافية من الماء خلال اليوم يعتبر من العوامل المسرعة لظهور التجاعيد، لذا ننصح بشرب ما يقارب 8 أكواب من الماء يومياً.

ما هي الأطعمة التي تدمّر خلايا البشرة؟

وبالرغم من أنّ لائحة الأطعمة المفيدة لصحة البشرة تطول إلا أنّه يوجد العديد من الأطعمة التي تؤثر سلبًا على البشرة وتسرّع في ظهور التجاعيد. لذا يجب الابتعاد عنها قدر المستطاع، ومنها:

- السكريات

- الأطعمة المصنعة (كاللحوم المصنعة)

- الأطعمة المقلية، والدّهون المهدرجة

- المشروبات الغازية

نصيحة: الحصول على بشرة سليمة وصحية لا يقتصر فقط على الاهتمام الخارجي بها أو على استعمال الكريمات وواقي الشمس بل للأطعمة تأثير كبير عليها.

في النهاية، إنّ اعتماد أسلوب حياة صحي أساسيٌّ وضروري للحصول على النتائج المرجوة على صعيد البشرة، وإلى جانب النظام الغذائي، لا يجب إهمال ممارسة الرياضة والنوم بشكل كافٍ وشرب كميات مناسبة من الماء.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

اصنعيه بنفسك: مرهم الصبار لتهدئة البشرة

مرض البهاق:الأسباب، الأعراض، طرق العلاج