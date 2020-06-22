مرض البهاق:الأسباب، الأعراض، طرق العلاج

البهاق هو أحد الأمراض الجلدية التي تحدث بسبب خلل في الخلايا القتامينية المسؤولة عن إنتاج الصبغة في الجلد مما يتسبب في زوال لون الجلد الطبيعي وظهور بقع ذات لون أبيض محله، وقد يكون هذا الخلل في منطقة واحدة من الجسم أو في أكثر من منطقة.

وقد عرف البهاق منذ القدم في الحضارة الهندية والبوذية، حيث كان يتم نفي الأشخاص المصابين بالبهاق خارج البلاد، مع أنه من الأمراض غير المعدية والتي لا تنتقل إلى الأشخاص الآخرين.

قد يكون مرض البهاق مرتبطاً بوجود خلل في جهاز المناعة الذاتية، لذا نجد الأشخاص المصابين بمرض البهاق يعانون من أمراض أخرى تخص الجهاز المناعي.

ولأن البهاق يأخذ لوناً فاتحاً قريباً جداً إلى اللون الأبيض، فبالتالي يكون لون البشرة السمراء المصابة بالبهاق أكثر وضوحاً من لون البشرة البيضاء المصابة به، ويبدأ البهاق بالظهور على منطقة مكشوفة من الجسم بسبب التعرض لسفعة شمس في الربيع أو بسبب إصابة ما، إذ يكون حجم البهاق صغيراً في البداية ليصبح أكثر انتشاراً وأكبر حجماً مع مرور الوقت.

وأكد الأطباء المختصين بالأمراض الجلدية أن مرض البهاق من الأمراض غير المعدية إطلاقاً، إذ أنه من الأمراض المتعلقة بجهاز المناعة حيث تتم مهاجمة خلايا الميلانين المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه الطبيعي من قبل جهاز المناعة والذي يعتبرها جسم غريب يجب حماية الجسم منها، وبالتالي ظهور بقع أفتح من لون الجلد الطبيعي.

ويمكن أن يصيب البهاق الأشخاص خلال أي فترة عمرية من حياتهم، مع العلم أنه لا يتسبب بأي ألم ولا تظهر أي أعراض نتيجة الإصابة به سوى تغير لون الجلد إلى اللون الأبيض، ولكن يتأثر البهاق بالحالة النفسية التي يمر بها الشخص المريض خصوصاً إذا كان سبب الإصابة به عائداً إلى العوامل الوراثية.

أعراض مرض البهاق:

- فقدان لون الأنسجة التي تغطي الأغشية المخاطية للأنف والفم.

- تحول لون الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض كالحاجبين، والرموش، واللحية وفروة الرأس.

- تغير لون الطبقة الداخلية لشبكية العين أو فقدانها.

- الفقدان الرقعي للون الجلد.

أسباب مرض البهاق:

- العامل الجيني، وقد أثبتت الدراسات أن هناك 30 جيناً يتسبب في الإصابة بمرض البهاق.

- العامل البيئي، إضافة إلى وجود العامل الجيني تؤثر العوامل البيئية عن طريق تحفيز رد الفعل المناعي لإتلاف الخلايا الصبغية، ومن هذه العوامل الإصابة الجسدية وحروق الشمس والمواد الكيماوية.

- العامل الوراثي، وتصل نسبة الأشخاص المصابين بالبهاق بسبب العامل الوراثي إلى 20%.

- الإصابة بمرض مناعي مثل الثعلبة وداء الهاشيموتو.

طرق الوقاية من مرض البهاق:

- الابتعاد عن استخدام الأجهزة الخاصة بتسمير البشرة.

- تجنب التعرض للمواد الكيماوية.

- عدم أخذ أي علاج بناءً على تجارب الغير.

- الحفاظ على الاستقرار النفسي، والابتعاد عن الإجهاد والتوتر والقلق.

- الابتعاد عن استخدام الخلطات والكريمات غير المرخصة.

- ارتداء الملابس الواقية من الشمس لحماية البشرة من الشمس، وتطبيق الكريم الواقي من الشمس أيضاً.

1- أدوية موضعية تطبق على الجلد في حالة كانت بقع البهاق صغيرة الحجم مثل الكورتيكوستيرويد، لكن يجب الانتباه إلى أن هناك بعض أنواع الأدوية لا يمكن استخدامها على الوجه لأنها تتسبب في ظهور عوارض جانبية.

2- العلاج بالضوء لاستعادة لون الجلد، ويعتبر هذا العلاج مثالي للوجه، وفاعليته تكون محدودة على القدمين واليدين.

3- العلاج الضوئي (بوفا) ودواء سورالين، حيث يمكن تطبيقه على الجلد بشكل موضعي أو تناوله عن طريق الفم بشكل حبوب.

4- العملية الجراحية، والتي يتم اللجوء إليها في حال عدم الاستجابة للعلاجات السابقة، وتتم فقط للأشخاص البالغين عندما يبقى وضع البهاق له مستقر بدون أن يتغير لمدة 6 شهور على الأقل.

هنالك بعض الاشياء التي تساعد على ظهور البهاق يجب الامتناع عنها:

- الملابس الضيقة التي تترك اثر في الجسم وكذلك لبس الأحزمة الضيقة او الإكسسوار او الساعات او الحلي البلاستيكية الضيقة التي تمنع سير الدم في الجلد مسببة ظهور البهاق.

- الامتناع عن حك الجلد باستمرار وبقوة في حالة وجود حساسية في الجلد.

- التعرض لجروح في الجلد قد يظهر بقع جديدة من البهاق.

- الامتناع عن اللعب او السباحة خصوصًا في البلدان الحارة صيفًا عندما تكون اشعة الشمس شديدة بين الساعة١١ صباحًا -٥ مساءً.

الغذاء في علاج البهاق

الغذاء له أهمية كبيرة في علاج البهاق وفي عدم انتشار البهاق إلى مناطق أكبر في الجسم، وهناك أغذية كثيرة تضر البهاق فيجب على الشخص الامتناع عن تناولها. ويمكن تقسيم الأغذية إلى ثلاثة أقسام وهي:

أغذية تجنب تناولها:

- الأطعمة السريعة والأطعمة المعلبة

- الأدوية الحاوية على فيتامين(سي)

- الحمضيات: الليمون، البرتقال

- البصل والثوم (غير المطبوخ

- البهارات والفلفل الحار و تمر الهندي

- عصير الفواكه والمشروبات الغازية والكحول واللبن الزبادي

- الرمان، العنب، الطماطم ورقائق الشبس

الأغذية المسموح تناولها بكميات قليلة:

- الدجاج، البيض، الحليب ومشتقاته

- آيس كريم، شكولاتة، القهوة.

هل يمكن لأي شخص أن يصاب بالبهاق؟

يمكن لأي شخص الإصابة بالبهاق، لكن أصحاب البشرة الداكنة هم الأكثر عرضه لهذا المرض، ويرجع السبب لتباين الألوان بين المناطق المصابة والسليمة، ويمكن التغلب على المرض عن طريق كريم الأساس المقاوم للماء، كحل مؤقت لإخفاء علامات المرض على البشرة، وهناك حلول أخرى تتوفر في المراكز التجميلية كالتان الصناعي، الذي يغطي مناطق كثيرة من الجسم، لكنها لا تتطابق مع لون البشرة غالبًا ولا تؤتي النتائج المرجوة.

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