أطعمة تزيد من خطر الإصابة من مرض الزهايمر

نصح خبراء التغذية بتجنب انواع من الأطعمة عالية الخطورة التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وبحسب موقع "Eat this فإنه عندما نلتزم بخطط غذائية محددة ، يميل معظمنا إلى التفكير في الآثار طويلة المدى للأطعمة على محيط الخصر والعضلات وصحة الأعضاء... وغالبًا ما لا نربط بين صحتنا العقلية والأمراض طويلة المدى مثل الخرف أو الزهايمر مع الطعام الذي نضعه في أجسامنا ، لكن الحقائق بدأت تكشف ببطء أن هذه العناصر تعتمد على بعضها البعض.

ووفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة ، بدأ العلم في الكشف عن أن بعض الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

ويمكن أن تساعدك معرفة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في إجراء التغييرات اللازمة في نظامك الغذائي .

وتبدو المحافظة على صحتك أكثر صعوبة كل يوم ، ولكن من خلال العمل على الحد من هذه الأطعمة ، يمكنك ضمان البقاء حادًا وسريع البديهة مع مرور النوات الذهبية.

الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، هي كالتالي

1 الحبوب السكرية

يعتقد العديد من مسؤولي الصحة أن التنافر بين المعدة والدماغ يساهم في الإصابة بمرض الزهايمر.

يقول الدكتور الدكتورة كريستين بشارة ، العضو المنتدب ومؤسسة From Inside Medical ، "الاكتشاف الشائع ... هو اضطراب محور الأمعاء والدماغ من خلال انتقال بروتينات غير طبيعية عبر العصب المبهم الذي يرسل إشارات من القناة الهضمية إلى الدماغ". "بسبب انخفاض تنوع الأمعاء وزيادة الالتهابات ، نعتقد أن هذه تشكل روابط مهمة لتطور خرف ألزهايمر."

أحد أكبر المساهمين المعروفين الذين يمكن أن يزيدوا هذا النوع من الالتهاب يأتي في شكل حبوب سكرية .

ويقول الدكتور بشارة: "الحبوب [السكرية] ، وخاصة غير العضوية ، تحتوي على الغليفوسات - وهو مبيد شائع يتم رشه على محاصيل الذرة ... وقد ثبت أنه يؤدي إلى اضطراب في ميكروبيوم الأمعاء".

لذا تأكد من الابتعاد عن هذه الحبوب غير الصحية على الكوكب .

2 بسكويت

وقال الدكتور بشارة: "[أي] ملفات تعريف الارتباط أو الحلويات المعبأة بمكونات مضافة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز أو الزيوت المهدرجة أو السكر كمكون أول [يساهم في زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر]".

وتساهم ملفات تعريف الارتباط أيضًا في التهاب الأمعاء ، وبينما يمكن أن تكون مغرية ، حاول الابتعاد عن هذه الحلويات قدر الإمكان للتأكد من أنك لا تستسلم لمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

ولتحسين صحتك العقلية ، تحقق من 13 نوعًا من الأطعمة الصحية التي تعزز ذاكرتك ، وفقًا لأخصائيي التغذية .

3 دايت صودا

إذا كنت تعتقد أنه يمكنك الابتعاد ببساطة عن طريق استبدال الصودا العادية بنسخة النظام الغذائي ، فلدينا بعض الأخبار السيئة لك.

قال الدكتور بشارة: " المشروبات الغازية الدايت مع جميع المحليات الصناعية هي أيضا معطلة للأمعاء وتقلل من التنوع". "الاستثناء الوحيد هو ستيفيا ، وهي مادة تحلية طبيعية ، لكنني سأظل أقصر ذلك لأننا لا نعرف آثارها ودراساتها على المدى الطويل."

لعدد كبير من الأسباب الأخرى للابتعاد عن هذه المشروبات ، تحقق من 15 سببًا يجب ألا تشرب صودا الدايت .

4 معكرونة

يقول الدكتور Amber O'Brien ، MD وخبير الصحة في EZCare Clinic "الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة النشوية ، بما في ذلك الخبز والمعكرونة [و] الأرز ... بشكل مفرط هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر".

إذا كنت لا تستطيع العيش بدون المعكرونة أو النشويات المصنعة الأخرى ، فقد تواجه الكثير من المشاكل على الطريق. تأكد من الحد من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الأمعاء . عندما يساهم ما نستهلكه كثيرًا في مستقبلنا ، تناول الطعام بحذر الآن وتجنب مخاطر مرض الزهايمر في المستقبل.

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