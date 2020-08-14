أطعمة تساعدك على الاسترخاء والنوم خلال مرورك بضغط نفسي سيء!

أولاً- تناول الأطعمة الغنية بمعدن "الماغنسيوم"، الذي يساعد في ترخية العضل والتخفيف من تشنجاتها. ويتواجد في:

أ- المكسرات النيئة (اللوز والكاجو والفستق) والبذور بمختلف أنواعها، خاصةً في دوار الشمس.

ب- السبانخ المطبوخ ومنتوجات القمحة الكاملة كالشوفان والأرز الأسمر إضافة إلى البقوليات لاسيما الفاصولياء.

ج- الشوكولا السوداء فوق 70% من الكاكاو والموز ومشتقات الحليب من اللبن والجبنة بكميات أقل.

نصيحة: إحتياجات الرجال من الماغنسيوم اليومي بين 400 و450 ملغرام في حين تحتاج النساء إلى 320 ملغرام. أما بالنسبة للمرضعات والحوامل، فتقارب حاجات الرجل.

ثانياً- مضاعفات نقص هذا المعدن

وحول مضاعفات معدن "الماغنسيوم" في الجسم، فأشارت طنّوس إلى أنّها تتمثل بـ:

1- ضعف الشهية

2- اللعيان والتقيؤ

3- التعب

ثالثاً- الأطعمة الغنية بالفيتامين "ب6"

يساهم فيتامين "ب 6" في ترخية العضلات وإنتاج هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن النوم. ويتواجد في المأكولات التالية:

1- المشتقات الحيوانية كالدجاج والحبش والسمك واللحمة الحمراء والبيض

2- منتجات القمحة الكاملة والحمص

هل يمكننا أخذ مكملات غذائية من الماغنسيوم؟

لفتت طنّوس الانتباه إلى إمكانية تناول المكملات الغذائية من الماغنسيوم، الذي تتضمن أيضًا إحدى هذه الفيتامينات "ب6" و"ب1" و"ب9" و"ب12"، شرط عدم تخطي المعدل المسموح به يوميًا.

ثالثاً- أطعمة تساعد على النوم

أ- تجنّب هذه الأطعمة

- الابتعاد عن الكافيين الموجود في القهوة والنسكافيه والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتوقف عن شربها بعد الثانية ظهراً.

- تجنّب المأكولات الدسمة كالعجين والمقالي ولحم الغنم والأطعمة الغنية بالزيت والأسيد لأنها تصعب عملية الهضم والنوم.

- تفادي الخل والتوابل الحارة.

- الابتعاد عن المنتوجات البيضاء كالخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء

ب- تناول هذه الأطعمة البديلة

- التركيز على المكسرات النيئة والمأكولات الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون كالسمك المشوي وصدر الحبش لأنها تحتوي على الحامض الأميني، المعروف بالتريبتوفان.

- شرب الحليب الساخن مع العسل.

- تناول الفواكه كالكرز والموز يحتويان على الماغنسيوم والبوتاسيوم.

- تناول المنتوجات السمراء من الخبز والأرز.

- شرب البابونج واليانسون والنعناع.

ما هي بدائل لوجبات خفيفة تساهم في النوم؟

1- الموز واللبن أو الموز مع العسل والحليب الساخن

2- الجبنة البيضاء وخبز القمحة الكاملة

3- زبدة الفستق الخالية من السكر والمواد الحافظة مع التوست الأسمر.

4- الحبش مع الجبنة البيضاء

5- الشوفان مع الحليب الساخن مع الجوز أو اللوز أو الكرز.

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