أطعمة تساعدك في الظهور أصغر بعشر سنوات

لا يستطيع أي شخص التحكم في العمر والسيطرة على التقدم في السن لكن يمكننا فعل بعض الأشياء لتساعدنا في البقاء شباب لفترة أطول.

ويقدم لكِ سيدتي موقع herbeauty العديد من الأطعمة التي تساعدك في ذلك:

التوت

التوت رائع للحفاظ على العقل والجسم وهو معروف بمساعدته في تحسين القدرات المعرفية والوقاية من مرض الخرف والزهايمر حيث إنه ملئ بمضادات الأكسدة التي تمنع وتؤخر تلف الخلايا.

الحمضيات

البرتقال واليوسفي والليمون إلخ من الحمضيات تحتوي على فيتامين سي وحمض الفوليك ووجود كمية كافية من فيتامين سي أمر بالغ الأهمية إذا كنتِ ترغبين في خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على جهازك المناعي مما يمنع حدوث مشاكل في الدورة الدموية ويساعد القلب في للعمل يشكل سليم.

الطماطم

تحتوي الطماطم على اللايكوبين الذي يمنحها اللون الأحمر ويعمل على حماية جسمك من الأشعة الفوق بنفسجية كما يعمل على المحافظة على نظام القلب والأوعية الدموية في حالة ممتازة ومن أجل امتصاص أفضل للايكوبين قومي بتناول الطماطم المطهيه مضافاً لها زيت الزيتون.

الأسماك

الأسماك مهمة جدًا للحفاظ على الصحة وخصوصًا الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة حيث أنها مصدر رائع للأحماض الدهنية والأوميجا٣ وتساعد في خفض الكوليسترول في الدم ومساعدة الخلايا على التجدد والحفاظ على نضارة البشرة ومنع عملية الشيخوخة.

زيت الزيتون

زيت الزيتون له العديد من الفوائد الرائعةحيث يحتوي على الدهون الصحية وحمض ألفا لينولينيك ويمكن استخدامه لأغراض العناية بالبشرة فهو يجعل البشرة رطبة وناعمة.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نوع من الدهون الصحية للغاية، ويعمل الأفوكادو علي تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد على تجديد البشرة ويوفر مضادات الأكسدة للجسم وفيتامين سي والبوتاسيوم.

الثوم

الثوم له قدرة هائلة على قتل البكتريا والفطريات كما أنه معروف بتحسين الدورة الدموية والتقليل من السرطان.

الجزر

الجزر مهم جدًا للعينين فهو ملئ بالبيتا كاروتين وهو أيضًا رائع في منع التجاعيد وحماية البشرة من تلف الأشعه فوق البنفسجيةوالحفاظ على البشرة في أفضل حالاتها.

الكركم

الكركم من التوابل السحرية فهو يساعد علي الهضم كما أنه مضاد للإلتهاب وممكن إضافته للشاي لمعالجة المعدة،كما لانه يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان ويقلل الإجهاد ويساعد في تخفيف التوتر.

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