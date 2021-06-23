أطعمة تساعد على تحسين مستوى الذكاء

معدل الذكاء هو طريقة لقياس الذكاء الفكري لشخص ما وإمكانياته، وهناك طرق وتقنيات مختلفة لتعزيز مستوى الذكاء مثل القيام بتمارين تنشيط الدماغ والتدريبات الفكرية، كما يمكن للأطعمة التالية أن تؤثر أيضًا على ذكائك وتحسنه:

سمك السلمون

سمك السلمون مغذي للغاية للعقل، حيث يعتبر واحد من الأطعمة الضرورية لتعزيز نمو الدماغ وتزويده بالطاقة، حيث إنه مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية الغنية المفيدة لصحتك العامة.

الحمص

الحمص مليء بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ ونشاطه، بما في ذلك الكربوهيدرات المعقدة التي تعزز المزاج والسلوك ويساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسن مهاراتك المعرفية.

الخضار ذا الأوراق الخضراء

تساهم السبانخ والبروكلي والخضروات الورقية الأخرى في زيادة مستوى الذكاء، فهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لنمو الدماغ، كما أنها غنية بالحديد مما يساعد في تعزيز الطاقة وتحسين وظيفة خلايا الدم الحمراء.

التوت البري

يعتبر التوت البري مفيد جدا لنمو الدماغ وعملية تخزين الذاكرة، فمن المعروف أنها تحسن التوازن والقدرة على التعلم بسرعة، وجميع أنواع التوت لديها القدرة على تعزيز مستوى الذكاء.

المكسرات

المكسرات من الأطعمة الخارقة الغنية بالمغذيات والفيتامينات، وخاصة اللوز والجوز اللذان يعززان الذاكرة، مما يسرع من عمل العقل، ويحسن مستويات التركيز والذكاء.

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