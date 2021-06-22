علامات تشير لعثورك على توأم روحك

في حين يعتقد البعض أن فكرة توأم الروح قد باتت عتيقة، إلا أن الرومانسيين لا يزالون يتمسكون بها، فتوأم الروح هو الشخص المناسب لك بكل ما في الكلمة من معنى، والذي يبدو كالجزء المفقود منكِ والذي يعود لكِ في هيئة شخص آخر، وإذا عثرت على توأم روحك الحقيقي فعلا ستلاحظين العلامات التالية:

الهدوء

يمنحك الوجود بجوار توأم روحك شعورا بالهدوء والسلام النفسي، وأن هذا مكانك الطبيعي.

التعاطف

يربطك بتوأم روحك شعور قوي بالتعاطف، فعندما ينجح تشعرين أنكِ ناجحة وعندما يفشل تشعرين وكأنك أنتِ من فشل، ورؤيته منزعج تشعرك بالحزن وفرحته تنير حياتك.

التكامل

قد لا يكون توأم روحك يشبهك في كل شي، ولكنك تشعرين أنكما تكملان بعضكما البعض.

الطبيعة

يشعرك توأم روحك أنكِ تستطيعين أن تكوني على سجيتك بالكامل، فلا حاجة للتظاهر أو التزييف، حيث تعلمين أنه يحبك كما انتِ.

الجهد

العلاقات ليست سهلة دائما، حتى لو كان شريكك توأم روحك، ولكنكما مستعدان لبذل قصارى جهدكما لانجاحها والبقاء معا.

الأمان

من الطبيعي تمامًا أن تشعري بالغيرة ، ولكن علاقتك بتوأم روحك يجب أن تتميز بالثقة الكاملة، بحيث لا يتمكن أحد من الدخول بينكما.

التفاهم

تتميز علاقتك بتوأم روحك بالتفاهم العاطفي الكامل، حيث تدركين أن تعبيرات شريكك عن الحب قد لا ترتبط بالكلمات بالعناق على سبيل المثال

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: 3 نصائح للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر

ما هو أفضل وقت لاستخدام سيروم فيتامين سي