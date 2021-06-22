واق الشمس ليس لبشرتك فقط بل لشعرك أيضاً.. إليكِ أفضل الأنواع

واق الشمس أو منتجات الحماية من الشمس أساسية وضرورية لحماية البشرة من أضرار التعرض لأشعة فوق البنفسجية والتي يمكن أن تسبب مشاكل وخيمة تشمل الحروق والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.

إلا أنه عكس المُعتقد الشائع، واق الشمس ليس للبشرة فقط، بل للشعر وفروة الرأس أيضاً وضروري جداً، وفيما يلي نستعرض لكِ باقة من بعض أفضل أنواع واق الشمس للشعر:

1. أضرار أشعة الشمس على الشعر

في البداية يجب تسليط الضوء على مدى ضرر أشعة الشمس فوق البنفسجية بأنواعها الـ 3 على الشعر، وهو أمر لا تدركه الكثيرات،فالتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تلف بنية البروتين في الشعر، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض مرونة الخصلات وتكسرها وتقصف الأطراف وزيادة بهتانها بجانب سهولة الهيشان وجعله أكثر مسامية وغيره من مشاكل.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الأشعة فوق البنفسجية في أكسدة خلايا صبغة الشعر نفسها، ولهذا السبب قد تلاحظين أن شعرك يصبح أفتح في الشمس.

2. أفضل أنواع واق الشمس للشعر

Protective Milky Oil for Hair NUXE

يمنح حماية كافية لفروة الرأس والخصلات ضد أشعة الشمس والكلور ويتميز باحتوائه على زهرة البرتقال التي تضفي رائحة لطيفة بجانب الحماية من الشمس.

Kérastase Soleil Crème UV Sublime

ذا تركيبة كريمية يمكن استخدامه على شعر مبلل أو جاف لحمايته من الشمس وكلا من ماء البحر وحمام السباحة، كما أنه لا يسبب ثقلاً أو دهنية في الشعر ويغذي الخصلات.

Clarins Sun Care Oil Mist for Body and Hair SPF30

واق شمس لكل من الجسم والشعر ذا SPF30 ويعمل على تغذية الخصلات وتوفير حماية كاملة للشعر وفروة الرأس.

Equave Sun Protection Leave-in Conditioner Revlon Professiona

يعد منتج 2 في 1، إذ يعمل كواق شمس للشعر وبلسم لا يتم غسله " Leave-in " في آن واحد، يعتمد في مكوناته على مستخلص البرتقال ويوفر حماية من الشمس بجانب تعزيز ترطيب ونعومة الشعر.

Série Expert Solar Sublime UV Filter SprayL'Oréal Professionnel

يحمي من الأشعة فوق البنفسجية بأنواعها الـ 3 بجانب الحماية من ماء البحر وحمام السباحة ويحتوي على خلاصة الألوفيرا.

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