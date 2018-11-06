لا تكثري من تناول الدهنيات كالزبد والسمن؛ لأنَّها ستؤثر على جودة الحليب

أثبتت الدراسات أنَّ حليب الأم أكثر نظافة، وحرارته مثالية ولا يحتاج للتسخين، وسهل الهضم للطفل، ويعتبر الغذاء الأمثل والمتكامل منذ الأيام والشهور الأولى إلى سنتين، خصوصاً المادة الشفافة التي تظهر في بدايات إدرار الحليب من الثدي. «سيدتي وطفلك» استضافت الدكتور محمد بابونجي (استشاري طب أطفال، واختصاصية التغذية) الدكتورة رقية العثماني؛ لإطلاعنا على بعض الحقائق، والمعتقدات الشائعة في الرضاعة.

هناك تساؤلات من قبل الأمهات المرضعات عن بعض الأطعمة التي يجب أن تتجنبها أثناء فترة الرضاعة، وإليك أغلبها:

أطعمة تجنبيها

1 - لا تكثري من تناول الدهنيات كالزبد والسمن؛ لأنَّها ستؤثر على جودة الحليب.

2 - أكثري من البروتينات والفيتامينات والمعادن والوحدات الحرارية الأساسية، ولكن لا تكثري من الأطعمة التي تسبب الغازات في البطن مثل: البصل والقرنبيط.

3 – تعتبر الحمضيات كالبرتقال والليمون والأناناس والتوت مسهلات طبيعية، تعرض طفلك للإصابة بالإسهال. فلا تكثري منها.

وتضيف الدكتورة رقية العثماني: «هناك أطعمة تؤثر على طعم الحليب... كالبصل والثوم والكراث والبهارات، والأطعمة حاذقة المذاق، وعلى الأم التقليل منها».

حالتك النفسية

عادة تمنحك الرضاعة الطبيعية الشهية في الأكل، فإن شعرت بعدم رغبتك به فقد تكون هذه علامة على اكتئاب لما بعد الولادة، وفي هذه الحالة راجعي طبيبك، من الضروري جداً الراحة والنوم خلال فترة الرضاعة؛ لأنها تساعد على إدرار الحليب بشكل كبير.

نظام غذائي سليم

تجنبي الحمية الغذائية والرجيم وأنت مرضعة، فقط قومي بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وتأكدي من خلوك من فقر الدم، كما عليك الامتناع عن القهوة والتدخين والكحوليات، فالأبحاث تشير إلى تسرب 5% من الكافيين في حال شرب القهوة والشاي والمشروبات المنبهة إلى الحليب، وهي تؤدي إلى اضطرابات ومشاكل في نوم الطفل.

أطعمة تناوليها

- الحليب ومشتقاته كـ«الألبان والجبن قليل أو منزوع الدسم».

- البروتينات الحيوانية «اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والبيض».

- الخبز ومشتقاته من أهم مصادر النشويات والسكريات وبعض الفيتامينات.

- البقوليات من الأطعمة المفيدة والغنية بالسعرات الحرارية والفيتامينات وبعض المعادن.

- الخضراوات والفواكه الطازجة يجب تناولها يومياً، والتنوع في أصنافها؛ للحصول على فوائدها الغذائية؛ لاحتوائها على أنواع السكريات الطبيعية الخفيفة.

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