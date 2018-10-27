لتجنب الجوع.. تناول هذه الأطعمة الصحية خلال يومك

تناول الشوفان من الأمور الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية (shutterstock.com)

مع انتشار الأنظمة الغذائية الصحية التي تعمل على التخلص من الدهون المخزنة بالجسم واتباع الكثير من الناس لها، وبدأ انتشار ثقافة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي أصبح من الضروري تناول الوجبات التي تعمل على خسارة الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم والتعزيز من الشعور بالشبع وذلك لتجنب الرغبة بتناول الوجبات الدسمة.

وهذه قائمة بالوجبات الصحية التي عليكِ بتناولها للحصول على جسم رشيق وخالٍ من الدهون المخزنة والتي تفقده رشاقته وجاذبيته ولتستمتعي أيضًا بالشعور بالشبع الذي تمنحه تلك الأغذية، وفق ما نشره موقع "health".

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- الشوفان

تناول الشوفان من الأمور الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية وذلك لاعتبار الشوفان من الحبوب الكاملة والتي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته وسلامة أعضائه، وينصح بتناول الشوفان بأي طريقة تفضلينها للتعزيز من الشعور بالشبع بالقليل من السعرات الحرارية، فإضافته للحليب أو تناول حساء الشوفان من الأمور التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة جسمك ورشاقته.

- الموز

يعتبر الموز من الأغذية الجيدة التي يفضل الكثير من الناس تناولها وذلك لمذاقها الرائع ولاحتوائها على نسب عالية من الألياف الغذائية التي تمنحه القدره على التعزيز من الشعور بالشبع والذي يضمن تجنب الشعور بالجوع الذي يتسبب في تناول كميات أكبر من الطعام مما يعني زيادة أكبر في الوزن، لذلك ينصح بتناول ثمرة موز في حالة الشعور بالجوع لتجنب تناول وجبات غير صحية.

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- الجزر

يعتبر الجزر مصدرًا طبيعيًا رائعًا للعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خاصة فيتامين أ والذي يلعب دور كبير في حماية الجسم من تخزين السموم ويعمل على تخليص الجسم من الدهون الخفيفة المخزنة به.

كما يساعد فيتامين أ في الحصول على بشرة نضرة حيث إنه يلعب دور كبير في تغذية البشرة وترطيبها وتجديد خلاياها مما يعني التخلص من البقع الغامقة بها، وهذا بالإضافة إلى أن الجزر يحتاج الكثير من الوقت للهضم مما يعني الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك احرصي على تناول ثمار الجزر على موائد وجباتك اليومية للحصول على الشعور بالشبع الذي يمنحه الجزر.

- الطماطم

تعتبر الطماطم من الثمار الرائعة التي يفضل الكثير من الناس تناولها وذلك لمذاقها الرئع، كما يعتبر تناول ثمار الطماطم حل للتخلص من الشعور بالجوع الذي يعمل على التشجيع على تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية، وذلك لاحتواء ثمار الطماطم على نسبة عالية من الألياف النباتية التي تعزز من الشعور بالشبع.

كما تشتهر الطماطم باحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وهذا ما يجعلها غذاء مثالي في حالة اتباع نظام غذائي معين لحرق الدهون المخزنة في الجسم.

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