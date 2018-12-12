فوائد التمر على الريق للريجيم

أكل ثلاث إلى سبع حبات من التمر على الريق يمنحُ الإنسانَ جسماً رشيقاً

يتكوّن التمر من كميّةٍ مرتفعةٍ من الكربوهيدرات؛ وهذا هو سبب الإحساس بالشبع عند أكل عددٍ معيّنٍ منه، كما أنّه يتكون من نسبةٍ قليلةٍ جداً من المواد الدهنيّة، وفيه كميّةٌ متوسطةٌ من الماء والألياف، ويحتوي على كميةٍ قليلةٍ من الأملاح المعدنيّة، وهو غنيٌ بالفيتامينات، وفيه نسبٌ مختلفةٌ من المواد البروتينيّة والمعادن، مثل: الكالسيوم ، والفسفور، والحديد، والمنغنيز، والكالسيوم، والنحاس، وفيه أيضاً بعض الزيوت، والسكريات.

هناك الكثير من الفوائد الصحيّة لتناول التمر على الريق ومن أهمّ هذه الفوائد:

1- أكل ثلاث إلى سبع حبات من التمر بشكلٍ يوميٍّ على الريق يمنحُ الإنسانَ جسماً رشيقاً ومثاليّاً.

2- يخلّص الجسم من مشاكل الإمساك، ومن المواد السامّة والفضلات التي تضر الجسم، والتي تعيق عملية التمثيل الغذائيّ وبالتالي لا يتمكن الجسم من خسارة الوزن.

3- يحسّن عمل الجهاز الهضميّ وينشطه.

4- يخفّف من نسبة الكولسترول في الدم حيث يحافظ على الجسم ويقيه من الأمراض المرتبطة بالسمنة.

هل يمكن اعطاء التمر للأطفال الرضع؟

هل يستطيع الطفل الرضيع بعمر سنة إلى سنتين تناول التمر وهضمه من دون مشكلات؟ هذا سؤال أجاب عنه مركز صحة الطفل الأمريكي بالقبول، على أن لا يتناول الطفل حبة كاملة من التمر لأنها تسبب الإختناق، بل بتقطيع الحبة إلى عدة قطع أو هرسها، مع مراقبة الطفل أثناء تناولها، و هذا التحذير يسري على جميع أنواع الفواكه المجففة، التي تسبب عادة الإختناق للأطفال الصغار الذين لا يقوون على مضغ اللقمة قبل إبتلاعها.

قد يعجبك أيضاً:

16 فائده تجعلك تتناول الزبيب

فوائد ورق الجوافة للتخسيس والشعر والبشرة

5 أطعمة تسبب الغازات والإنتفاخ ابتعدي عنها

10 فوائد لتناول التفاح على الريق