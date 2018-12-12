ريجيم الماء للتحكم بالشهية وتخسيس الوزن

يعتمد رجيم الماء على شُرب كميات كبيرة من الماء

الماء يشكّل ما يقارب 60% من كتلة الجسم، كما يشكّل 90% من الدم، ويؤدّي عدم وجود كمياتٍ كافيةٍ منه إلى الإصابة بالجفاف وتجدر الإشارة إلى أنّ جسم الإنسان يحصل على بعض الماء عن طريق أطعمة تحتوي على كميات كبيرة منه، مثل: البرتقال، والحساء، وغيرها، إلّا أنّه يحصل على معظمه عن طريق شرب الماء، والمشروبات الأخرى.

ويعتمد رجيم الماء على شُرب كميات كبيرة من الماء، وتقليل تناول الطعام لمدة معيّنة، كما تُتداوَل بين الناس وصفات؛ مثل: شرب ماء مع ليمون على معدة فارغة، وجميع هذه الوصفات تحدّ من تناول السعرات الحراريّة بشكلٍ كبير، ممّا يؤدي إلى تدهور صحة الإنسان، وحدوث أعراض، مثل: الإرهاق، والغثيان، والإسهال، والإمساك إن داوم الشخص على اتّباعها لمدة تزيد عن أربعة أسابيع.

وفي هذا المقال نقدم لكم رجيم الماء:

- شرب 2 كوب ماء قبل الإفطار بساعة (على الريق)

- شرب كوب ماء قبل الإفطار مباشرة وكوب آخر بعده

- شرب كوب ماء قبل الغداء مباشـرة وكوب آخر بعده

- شرب كوب ماء قبل العشاءمباشرة وكوب آخر بعده

بالإضافة إلى :

المشي يومياً فترة لا تقل عن ساعة

التقليل من السكر والحلويات

التقليل من النشا (أرز،مكرونة، خبز)

الاعتماد على الخبز الاسمر (البُر)

أكل الخضروات النيئة (الخس، الخيار، الجزر، الملفوف)

يفضل عدم العشاء ، تناول زبادي وحبة فاكهة

هذه الطريقة تؤدي إلى إنقاص الوزن من 3 - 5 كجم (شهرياً)

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