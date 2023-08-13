أطعمة خاصة مفيدة للأمهات المرضعات

البوابة - تتسأل العديد من المرضعات عن الأطعمة المفضلة التي ينصح بها لتناولها خلال فترة الرضاعة، لتمد الرضيع والأم بالمغذيات الأساسية والفيتامينات الضرورية، تعالوا نتعرف على بعض من هذه الأطعمة الخاصة بالأمهات المرضعات.

الأطعمة الخاصة المفيدة للأمهات المرضعات

الشوفان: الشوفان مصدر جيد للألياف ، مما يساعد على الشعور بالشبع. كما أنها مصدر جيد للحديد ، وهو أمر مهم لكل من الأمهات والأطفال.

سمك السلمون: يعتبر السلمون مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي مهمة لنمو الدماغ عند الأطفال. كما أنه مصدر جيد للبروتين ، وهو أمر مهم لكل من الأمهات والأطفال.

الخضراوات الورقية الداكنة: تعتبر الخضروات الورقية الداكنة مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و C و K ، وكلها مهمة لكل من الأمهات والأطفال. كما أنها مصدر جيد للألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع.

الجزر: يعد الجزر مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم. فيتامين (أ) مهم للرؤية والوظيفة المناعية في كل من الأمهات والأطفال.

لبن الزبادي: لبن الزبادي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم ، وكلاهما مهم للأمهات والأطفال. كما أنه مصدر جيد للبروبيوتيك المفيدة لصحة الأمعاء.

البيض: يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين والكولين والحديد ، وكلها مهمة للأمهات والأطفال. كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

المكسرات والبذور: تعتبر المكسرات والبذور مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والدهون الصحية. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك والحديد.

الفواكه: تعتبر الفاكهة مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها مصدر جيد للترطيب ، وهو أمر مهم لكل من الأمهات المرضعات والأطفال.

الخضار: الخضار مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها مصدر جيد للترطيب ، وهو أمر مهم لكل من الأمهات المرضعات والأطفال.

من المهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية أثناء الرضاعة. سيساعد ذلك في ضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها أنت وطفلك.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للأمهات المرضعات:

تناول وجبات صغيرة متكررة طوال اليوم. سيساعد ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ويمنعك من الشعور بالجوع الشديد. شرب الكثير من السوائل. سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبتك ويمنعك من الإصابة بالجفاف. احصل على قسط كافٍ من الراحة. سيساعد ذلك جسمك على التعافي من الولادة وإنتاج الحليب. اعتنِ بنفسك. يتضمن ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وإدارة التوتر ، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك المساعدة في التأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا وتعتني بنفسك أثناء فترة الرضاعة.

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