فساتين صيفية يمكنك ارتدائها في الأشهر الأولى من الحمل

تجد الكثير من السيدات الحوامل صعوبه في اختيار ملابسها وخصوصًا وأنها لم تعتد على شكلها أثناء الحمل ، حيث يتغير قوامها وتبدأ بالشعور بالقلق من تغير شكل جسمها ونظرة من حولها، وقد لا تكون سعيدة إذا دعاها أحدهم إلى جمعة أو سهرة فليس من السهل إيجاد فساتين مناسبة للحوامل.

لكن لا داع للقلق سنسهل عليكِ المهمة ونقدم لكِ فساتين صيفية مميزة ورائعة يمكنك ارتدائها في الأشهر الأولى من الحمل مقدمة من محلات زارا العالمية.

3 نصائح لاختيار فساتين حمل للسهرات

تشجعي على ارتداء الفساتين الضيقة أثناء فترة الحمل.

خلال شراء فستان السهرة اتنبهي إلى شكل بطنك وحاولي أن تختاري طريقة الأمثل لارتداء الملابس التي تظهر جماله.

استغلي ظهور المنحنيات الجديدة التي تظهر عند النساء الحوامل، وحاولي ابرازها من خلال فساتين سهرة مناسبة.

تشكيلة فساتين سهرة للحوامل بموديلات جذابة

فساتين قصيرة تناسب الأشهر الأولى من الحمل لإطلالة جذابة في عيد الفصح