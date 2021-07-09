أطعمة على مرضى التهاب المفاصل تجنبها

التهاب المفاصل حالة طبية يعاني فيها المريض من آلام في المفاصل بسبب التهاب في مفاصله، وفي حين هناك العديد الأنواع من آلام المفاصل، إلا أنه مثل معظم الأمراض المزمنة، تتأثر حالة المريض بما يأكله

وإذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل ، تجنبي الأطعمة التالية:

السكر المضاف

توجد السكريات المضافة بشكل عام في الشوكولاتة والمشروبات الغازية والحلويات والعصائر والمشروبات الغازية والحبوب وحتى بعض الصلصات، ولذلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف لأنها تسرع من آلام التهاب المفاصل.

الغلوتين

الغلوتين نوع من البروتين يوجد بشكل عام في الحبوب مثل القمح والشعير والجاودار، وأي شيء مصنوع من هذه الحبوب يحتوي أيضًا على عناصر مثل الغلوتين مثل الخبز والكعك والمعكرونة وغيرهم، ولأن الغلوتين يزيد من التهاب المفاصل مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم، يجب أن تتجنب الغلوتين.



الملح

تجنبي الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل اللحوم المصنعة والحساء وبعض أنواع الجبن والبيتزا، حيث كشفت الدراسات أن استهلاك الملح يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة عالية المعالجة مثل حبوب الإفطار الجاهزة للأكل والأطعمة السريعة والعصائر وغيرها من الأشياء بشكل عام على الملح والغلوتين والسكر، ولذلك ينصح الأطباء بتجنبها لأنها تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

الكحول

قد يؤدي استهلاك الكحول إلى تفاقم الالتهاب وألم التهاب المفاصل، حيث وجدت بعض الدراسات أن تناول الكحول يسرع من تلف العمود الفقري لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل المحوري، والذي يؤثر على الحبل الشوكي والمفاصل في تلك المنطقة.

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