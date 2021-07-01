طبيب البوابة: 9 أطعمة غنية بالحديد تعزز جهاز المناعة لديك

منذ تفشي فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم أصبح تعزيز الجهاز المناعي أولوية قصوى لكل الأشخاص. وأصبح الناس أكثر وعياً بصحتهم ويتخذون تدابير إضافية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى...

الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل أفضل لتحسين صحتك المناعية هو نظامك الغذائي. يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن إلى الحفاظ على صحتك ولياقتك. يمكن أن تساعد عدة أنواع من العناصر الغذائية في تعزيز مناعتك والحديد هو واحد منها فقط.

يساعد الحديد في تحسين مستويات الهيموجلوبين مما يعزز إمداد الأكسجين للخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة مما يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة لديك. وبالتالي ، فإن الأطعمة الغنية بالحديد مهمة جدًا لتضمينها في نظامك الغذائي.

إليك بعض الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي:

السبانخ

يساعد السبانخ على زيادة عدد الهيموجلوبين في الدم ويعتبر من أفضل مصادر الحديد. بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من الحديد ، فهو غني أيضًا بفيتامين C (المليء بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين) والكالسيوم والصوديوم والفوسفور. إن طهي السبانخ قليلاً يجعل من السهل امتصاص فيتامين أ.

فواكه حمضيات

هذه الفاكهة المنعشة غنية بفيتامين ج الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ويساعد في بناء جهاز المناعة. تشمل بعض ثمار الحمضيات الشعبية البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون والليمون الحامض ، إلخ.

فواكه جافة

جميع الفواكه الجافة والزبيب والتمر والمشمش واللوز والتين تعمل بشكل جيد للتعامل مع نقص الحديد في الجسم. إنها صحية ومفيدة حقًا في تحسين عدد خلايا الدم عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم.

البقول

تعتبر البقوليات أو الفول مثل البازلاء والعدس والحمص وغيرها مصدرًا كبيرًا للحديد. سيساعدك استهلاكهم على الحماية من أمراض القلب والسكري والالتهابات وارتفاع ضغط الدم.

البطاطا

لقد وجد أن حبة بطاطا متوسطة الحجم تعادل 10 في المائة من مدخولك اليومي من الحديد. نظرًا لأن جميع البطاطا تقريبًا مصدر جيد للحديد ولكن لا تزال بعض الأصناف تحتوي على عناصر غذائية أكثر من غيرها.

الصويا

يحتوي 100 جرام من فول الصويا الخام على ما يصل إلى 15.7 مجم من الحديد مما يجعله مصدرًا غنيًا بالحديد. أحد هذه الأطعمة المعتمدة على فول الصويا هو التوفو الذي يعمل أيضًا كمصدر كبير للبروتين والكالسيوم والمنغنيز والفوسفور وفيتامين ب 1 والزنك وما إلى ذلك ، كما أنه يحافظ على مستويات الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم والسرطان.

الدجاج

كبد الدجاج مليء بالحديد وفيتامين ب. إذا كنت ترغب في البحث عن مصادر اللحوم الأخرى الغنية بالحديد ، يمكنك تجربة البيض، ولحم البقر، ولحم الديك الرومي.

السمك

توفر المأكولات البحرية الحديد والبروتينات بسعرات حرارية منخفضة. إذا كنت تريد معرفة بعض التفاصيل ، فإن الأنشوجة، والتونة، والسردين، والماكريل، والرنجة هي مصادر ممتازة يمكنك الحصول على الحديد منها. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، ومشبعة بالدهون الصحية ، لذلك لا يوجد شيء مريب بشأن مصدر الحديد الذي تراه.

الشوكولاتة الداكنة

وأخيرًا ، شيء يرضي ذوقك ويريحك؛ بالطبع انها الشوكولاتة. لكن ليس أي شوكولاتة، فقط الشوكولاتة الداكنة. كلما زادت كمية الكاكاو في الشوكولاتة (على الأقل يجب أن تكون 55٪ كاكاو) ، زاد ثراءها بالحديد ومضادات الأكسدة.

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