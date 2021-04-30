أطعمة لا تبدأ بها يومك فتدمّر صحتك

أوضح خبراء الصحة، أنه على الرغم من أن وجبة الإفطار قد لا تكون في الواقع أهم وجبة في اليوم، إلّا أنه من الضروري إعطاء أولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في الصباح، لمنحك طاقة كافية للتفكير والعمل في الساعات الأولى من اليوم.