أطعمة لا تبدأ بها يومك فتدمّر صحتك

أوضح خبراء الصحة، أنه على الرغم من أن وجبة الإفطار قد لا تكون في الواقع أهم وجبة في اليوم، إلّا أنه من الضروري إعطاء أولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في الصباح، لمنحك طاقة كافية للتفكير والعمل في الساعات الأولى من اليوم.
وأشارت إلى أن أشكال وجبات الفطور الصحي تتنوع، لكن بعضها يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم وحتى زيادة الوزن. وأشار الخبراء إلى أربع وجبات ستضر بالجسم حتماً إذا تم تناولها صياحاً لوحدها.
-
قهوة فقط
قد يبدو شرب القهوة فقط في الصباح طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية بسهولة، لكن بعد ساعات قليلة فمن المحتمل أن تجد نفسك تتضور جوعاً، وستصبح أكثر استعدادًا لتناول المعجنات أو وجبة خفيفة عالية الكربوهيدرات ذات قيمة غذائية منخفضة.
-
الحبوب السكرية
الحبوب قد تكون وجبة فطور سريعة وسهلة، ولكن من المحتمل أيضًا أن تجعلك تشعر بالجوع وتجعلك أكثر رغبة في تناول السكر بعد فترة قصيرة من الانتهاء من تناول الطعام. وغالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على الكثير من السكر، كما أنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والمواد المضافة، حتى أن المنتجات الصحية منها قد لا تكون صحية.
ويمكن أن تحتوي على الكثير من المكونات عالية المعالجة، وغالبًا ما لا تحتوي على ما يكفي من الألياف.
-
الألواح الجاهزة
تتسم ألواح الأطعمة، التي تشبه ألواح الشكولاتة في شكلها، بأنها وجبات خداعة ولا يمكنها تزويدك بالطاقة لفترة طويلة، وبالتالي غير مفيدة لبدء اليوم بها. وتحتوي معظم قطع الإفطار الأساسية المتوفرة على نطاق واسع على سكر ودهون.
-
المعجنات
تعتبر المعجنات وجبة إفطار رائعة بالنسبة للكثيرين، لكنها لا تقدم أي بروتينات للجسم، ومن المحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، مما يجعلك تشعر بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير.
وسيقودك ذلك بالتالي إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، مما يجعل الحفاظ على السعرات الحرارية في نطاق محدود أكثر صعوبة، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة الوزن.
Via SyndiGate.info
Copyright © 2021 An-Nahar Newspaper All rights reserved.