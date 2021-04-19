فوائد عصير البرتقال عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول عصير البرتقال لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

البرتقال من الفاكهة الغنيّة بالماء، و المواد السكّريّة، والألياف الغذائيّة، ويوجد فيه بعض المواد الكربوهيدراتيّة، وهو غنيّ أيضاً بالأملاح المعدنيّة والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين C و B2 و B1 وA.

ويتميّز البرتقال بوجود الكثير من المعادن الغذائيّة في محتوياته مثل البوتاسيوم، والفسفور، والزّنك، والصّوديوم، وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، وحمض السّتريك، وحمض الّليمون، ويحتوي أيضاً على بعض المواد المضادّة للأكسدة مثل مادة Flavonoids ومادّة البكتين التي تحمي بطانة المعدة والقولون.

يضمن عصير البرتقال عندما تتناوله الحامل بشكل يومي أن تحصل الحامل على حاجتها من البوتاسيوم المهم لصحة وتعزيز القلب، وكما يفيد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم المرتفع عند الحوامل، يحتوي على نسبة عالية وطبيعية من حمض الفوليك الذي يقلل من إحتمالات الإجهاض، كما يعمل على تقليل تشوهات الأجنة خاصة في الأنبوب العصبي.

ومن فوائد البرتقال فى الرجيم وللجسم أنه يعمل البرتقال على انقاص الوزن حيث إنه يحتوى على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، ويقى من الامراض المزمنة التى تأتى نتيجة امراض السمنة مثل الضغط المرتفع وأمراض القلب والسكر، ونظرا لاحتوائه على فيتامين ج يعمل البرتقال تعزيز صحة الجهاز المناعى وحرق الدهون.

البرتقال من الفواكه الغنية بالمواد الغذائية الأساسية لإمداد الجسم بالطاقة، ولا تقتصر على القيام بالوظائف العامة فقط، إذ أنها مفيدة في إنقاص الوزن من خلال مساهمتها بحرق الدهون.

ويتميز البرتقال عن الفواكه الأخرى، باحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، إذ تحتوي حبة برتقال متوسطة الحجم على 65 سعرة حرارية.

فوائد عصير البرتقال للوجه

يحدّ من ظهور البقع السوداء على الوجه.

يُقلل حجم المسامات، وبالتالي يقي من الإفرازات الدهنية.

يُعالج الحبوب والبثور التي تظهر على الوجه.

يُنشط الدورة الدموية في الوجه، وبالتالي يقيه من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يُبيض الوجه.

يمنع جفاف الوجه، إذ يساعد على ترطيبه وتنعيمه بفعالية.

يُنظف الوجه من الخلايا الميتة.

فوائد عصير البرتقال للبشرة والشّعر

يخلّص البشرة من التّجاعيد عن طريق شرب العصير لتجديد حيويّة البشرة والجلد.

يزيل السّواد حول العين عن طريق وضع كمّادات من عصير البرتقال تحت العينين وحولها.

يعالج البقع والحروق على الجلد عن طريق مسح هذه الحروق بواسطة قطنة مغموسة بعصير البرتقال.

ينشّط ويحسّن الدّورة الدّمويّة للجلد والبشرة وذلك عن طريق شرب عصير البرتقال باستمرار.

يزيل الخلايا الميّتة من الجلد عن طريق عمل خلطة العسل مع عصير البرتقال وذلك بخلط فنجان من عصير البرتقال مع ملعقة من العسل حتّى يصبح المزيج متماسكاً، ونعمل ماسك للوجه من هذا المزيج ونتركه لمدّة ربع ساعة، وبعد ذلك نغسل الوجه بماء فاتر ونكرّر العمليّة مرّتين في الشّهر.

من فوائد البرتقال أيضاً يزيد من كثافة الشّعر ويسرّع نموّه.

يحمي الشّعر من التّساقط. يُزيل حبّ الشّباب وخصوصاً الموجود على الوجه عن طريق مسح بثور حبّ الشّباب بقطنة مغموسة بعصير البرتقال.

يوفّر الحماية من مرض السّرطان وخصوصاً سرطان الجلد لما فيه من مواد مضادّة للأكسدة.

يطرد الطّفيليّات والبكتيريا الضّارّة من الجسم. يزيل الدّهون من منطقة البطن، ويشدّ التّرهلّات بعد إزالة الكرش.

فوائد عصير البرتقال للحامل

عصير البرتقال غني بالكالسيوم

عصير البرتقال يعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الذي تحتاجه المرأة الحامل بشكل كبير في شهورها الأولى؛ وبالتالي من فوائد عصير البرتقال للحامل الحفاظ على قوة العظام حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة في هذه المرحلة.

عصير البرتقال غني بالبوتاسيوم

البوتاسيوم مهم لصحة القلب، كما ينعكس إيجابًا على عملية الهضم وهو ذا فاعلية في تنظيم سوائل الجسم أيضًا. احتياج الجسم من البوتاسيوم أثناء الحمل لا يختلف عن احتياجه له خارج فترة الحمل، إلا أنه من المهم الحفاظ على النسبة الصحيحة من البوتاسيوم في الجسم.

عصير البرتقال يعزز امتصاص الحديد

من فوائد عصير البرتقال للحامل تعزيزه لامتصاص الحديد حيث يعد الحديد من أبرز العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة أثناء حملها. في بداية الحمل يتأكد الطبيب أولًا وقبل كل شيء من نسب تواجد الحديد وحمض الفوليك في جسم الحامل، لأهميتهما في عمليات نمو الجنين الأولى وتكوينه في الرحم.

لا يكفي تناول مكملات الحديد الغذائية أو الحصول عليه من مصادره الغذائية كاللحوم الحمراء والبقوليات لترتفع نسب تواجده في الجسم، إذ يجب أيضًا أن يرافق الحصول عليه تناول عصير البرتقال معه ما ينعكس إيجابًا على امتصاص الجسم له.

عصير البرتقال غني بحمض الفوليك

يعتبر حمض الفوليك مهم جدًا أثناء الحمل، بل تصل أهميته لدرجة ينصح الأطباء بتناول مكملاته الغذائية لأي أنثى معرضة للحمل والولادة في وقت قريب. حتى بعض أنواع حبوب منع الحمل يضاف إليها حمض الفوليك لترتفع نسبته في جسم المرأة التي تتناولها، لتكون جاهزة في حال أخطأت في أخذ حبوب منع الحمل وحصل حمل غير مخطط له.

عصير البرتقال غني جدًا بحمض الفوليك وتناوله أثناء الحمل سيساعد جسمك في المحافظة على مستوياته، حمض الفوليك مهم لمنع حصول مشكلات عند الجنين مثل فتحة الظهر.

حمض الفوليك مهم جدًا أثناء الحمل، بل تصل أهميته لدرجة ينصح الأطباء بتناول مكملاته الغذائية لأي أنثى معرضة للحمل والولادة في وقت قريب.

فوائد عصير البرتقال للرجيم

من فوائد عصير البرتقال للرجيم يعمل البرتقال على انقاص الوزن حيث إنه يحتوى على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية.

من فوائد عصير البرتقال للرجيم يقى من الأمراض المزمنة التى تأتي نتيجة أمراض السمنة مثل الضغط المرتفع وأمراض القلب والسكر.

عصير البرتقال نظراً لاحتوائه على فيتامين ج يعمل البرتقال تعزيز صحة الجهاز المناعى وحرق الدهون.

عصير البرتقال يعتبر البرتقال من أقوى العلاجات لنزلات البرد والانفلونزا نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي.

عصير البرتقال يعمل على تخليص الجسم من السموم وحرق الدهون والكوليسترول الضار من الدم.

من فوائد عصير البرتقال للرجيم يحد من اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ والألم.

فوائد عصير البرتقال على الريق

عصير البرتقال يحافظ على مستوى ضغط الدم

عصير البرتقال من أكثر المشروبات التي تحد من ارتفاع ضغط الدم ومفيد جداً خاصة لمرضي الضغط المرتفع. يحتوي البرتقال على كمية كبيرة للغاية من معدل المغنسيوم الذي له قدرة بالغة على إعادة ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي دون أي آثار جانبية. يساعد على خفض معدل ضغط الدم الانقباضي، ويحدّ من الإصابة بالمضاعفات الخطيرة الناتجة عن ارتفاعه.

عصير البرتقال على الريق يقي من الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول عصير البرتقال صباحاً على الحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الخطيرة، التي زادت خاصة في الآونة الأخيرة. يحتوي البرتقال على مادة الهيسبيريدين المسؤولة عن حماية شرايين القلب من التصلب، كما تعمل على تحسين الخلايا المجاورة للقلب والتي تحدّ من خطر حدوث انسداد الشرايين.

عصير البرتقال يعالج سوء الهضم

يحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعل له دور مميز في الحد من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي خاصة سوء الهضم.

عصير البرتقال يحد من الإصابة بأمراض الكلى

يتميز عصير البرتقال بقدرته الفائقة على الحد من الإصابة بأمراض الكلى، خاصة عند تناوله بمقدار ثابت يومياً. فهو مكافح لتكوين حصوات الكلى، وذلك لأنه يحتوي على عنصر السيترات، الذي يتميز بقدرته الفائقة على منع الاضطراب الذي يحدث بالجسم، ويتسبب في تكوين الأملاح والمعادن والمواد الكيميائية التي ينتج عنها خفض الحموضة في البول، وبالتالي تكوين حصوات على الكلى.

عصير البرتقال مضاد قوي للالتهابات

يعد عصير البرتقال من أكثر المشروبات التي تحد من خطر الإصابة بالالتهابات، وذلك لأنه يحتوي على مادة مغذية تقي من الالتهابات تسمى hesperidin.

