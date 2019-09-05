أطعمة لا ترسليها مع طفلك للمدرسة رغم فوائدها

مع بداية الدراسة ترسل الأمهات مع أبنائهن وجبات خفيفة لتضمن حصوله على تغذية سليمة، وهناك من ينصحك بتجنب أنواع الساندويتشات سريعة التلف حتى لا تتسببي في وعكة صحية لأطفالك.

اللحوم:

بعض الأمهات يحاولن التأكد من حصول أبنائهن على البروتين الكافي أثناء اليوم الدراسي، إلا أنه يفضل أن يكون حصولهم على البروتين من خلال وجبة الغداء بالمنزل.

فلا ترسلي مع أبنائك سندويشات التونة، الدجاج، الحبش المدخن الى المدرسة لأن حفظها في الحقيبة لبعض الوقت يؤدي إلى تكاثر البكتيريا بسرعة، بالإضافة إلى أنها مأكولات ثقيلة بالنسبة لوجبة الفطور أو كوجبات خفيفة.

البيض:

تتكاثر البكتيريا في حبات البيض بشكل سريع عند تركها خارج الثلاجة، إذا أردت إدخال البيض في نظام ولدك الغذائي، قومي بتحضير الفطور في المنزل قبل توصيله الى المدرسة.

الكريم باتيسيير:

تجنبي إرسال الأطعمة مثل الكلير، الدونات أو أي نوع آخر من الحلويات التي تحتوي على الكريم باتيسيير التي تحتاج الى درجة حرارة منخفضة لتبقى صالحة.

المايونيز:

المايونيز يجب أن يحفظ في الثلاجة إذ عند تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة يؤدي إلى تلف البيض فيه الأمر الذي يسبب خطورة على معدة ولدك.

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