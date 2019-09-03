ماذا يحدث للجسم عندما تشرب عصير الجزر؟

يُعد عصير الجزر من الخضروات الجذرية وله دور فعّال للصحة الجسمية بشكل عام وللأوعية الدموية والقلب بشكل خاص، لاحتوائه على مواد بروتينية وفيتامينات مثل فيتامين (أ، و، د، ج، ب، ب6، ب2) ومضادات الأكسدة، والأملاح المعدنية ونسبة عالية من البيتا كاروتين والكربوهيرات والأحماض الأمينية.

ويتم الحصول على عصير الجزر من عصر ثمار الجزر الذي يُعتبر من العصائر المنعشة واللذيذة بالإضافة إلى فوائده المتعددة التي سنقوم بذكرها في هذا المقال:

- تتحسن المناعة

- تتحسن عملية التمثيل الغذائي

- يتحسن مستوى الكوليسترول

- يتحسن مستوى السكر

- يمنح نضارة للبشرة

- يحسن كثافة العظام

- يحارب تكون الخلايا السرطانية

- يحد من أمراض القلب

- يداوي عسر الهضم والإمساك

- مفيد لصحة الفم

- يقوّي البصر وذلك بتناول كوبين من عصير الجزر مرّتين في اليوم.

- يُحسّن عملية الهضم، ويعالج الإمساك؛ لاحتوائه على زيوت مليّنة للأغشية المخاطيّة الموجودة في المعدة والقولون.

- يعالج مشاكل الضعف الجنسي ويحسّن من القدرة الجنسية.

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