طبق الكوردن بلو يعتبر من الأطباق المحبوبة من الأشخاص كباراً و صغاراً وهو عبارة عن صدر الدجاج، مع لحم المرتديلا وجبنة ناعمة، ويطبخ إما قلياً أو يشوى في الفرن ويحضر طبق الكوردون بلو من صدر الدجاج والجبنة الزرقاء، مع جبنة الموزاريلا، بالإضافة إلى المرتديلا والبيض مع الزيت والكعك المطحون والفلفل الأسود بالإضافة إلى البهار والملح .

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكوردون بلو بالدجاج:

المكوّنات:

- أربع شرائح من كلّ من: جبنة الشيدر، وتركي مدخن.

- كوب من البقسماط. أربعة صدورٍ من الدجاج.

- ملعقة صغيرة من كلّ من: بودرة الثوم، والزعتر الناشف.

- خضار سوتيه.

- ملح.

- بيضتان.

- زيت.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير:

- أولاً يجب وضع شريحة تركي في وعاء، ثمّ وضع شريحةٍ من جبنة الشيدر فوقها.

- ثمّ لفها على شكل رول رفيع.

- ثم تتبيل قطع الدجاج بالفلفل والملح، ثمّ عمل فتحة بالطول داخل كلّ شريحة دجاج.

- ثم إدخال رول التركي والجبنة داخل شريحة الدجاج.

- وضع بودرة الثوم على البقسماط، ثمّ إضافة رشّة من الزعتر والتقليب جيّداً.

- ثم وضع الدجاج في البيض، ثمّ في البقسماط، ثمّ قليه في كميةٍ وفيرةٍ من الزيت، حتّى يكتسب اللون الذهبي، ثمّ تقديمه مع خضار السوتيه، وصحتين وعافية.

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