9 أطعمة ومشروبات تزيد النشاط.. تعرف عليها

هناك الكثير من الأغذية والمشروبات الطبيعية التي تمنح الطاقة للجسم وتفيد الصحة العامة للجسم وهي أفضل من الناحية الصحية كبديل عن الأغذية والمشروبات التي يتم بيعها في الأسواق.

- مشروب "Gorana": يتم إعداده من نبات يحمل نفس الاسم وهو يضاف إلى مكملات غذائية و مشروبات طاقة و يعد أحد المقويات الطبيعية التي تمنح الجسم النشاط والحيوية و هو يباع في الأسواق أيضاً على هيئة مسحوق يمكن رشه على أي نوع من أنواع العصير كبديل عن السكر.

- التفاح: يجب إدراجه في النظام الغذائي لما له من فوائد متعددة فهو يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن والألياف ويمكن تناوله كوجبة غذائية خفيفة فهو يعمل على الموازنة بين الكاربوهيدرات والبروتين مما يجعل الطاقة ترتفع في الجسم.

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- النعناع: طعمه ورائحته يجعلان الجسم يستيقظ من سباته سريعاً ولذلك ينصح بتجربته عند الشعور بالنعاس أو التعب وتؤدي نفس الوظيفة الزنجبيل والفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال.

- الماء: هو أحد أهم الأغذية والذي يجب الحرص على شربه بكثرة لأن نقص الماء في الجسم يؤدي إلى الجفاف و التعب ولذلك فيجب ألا تقل كمية الماء المتناولة في اليوم عن ثمانية أكواب.

- ﺍﻟﺒﻴﺾ: يحتوي على البروتين والكوليسترول اللذين يحافظان على مستويات هرمون الذكورة وسلامة أغشية الخلايا العضلية كما أوضحت إحدى الدراسات والتي خلصت بأن من يتناولون ثلاث بيضات كل يوم مع ممارسة الرياضة يكتسبون كتل عضلية أكثر قوة من الذين يتناولون بيضة واحدة فقط والذين لا يتناولون البيض على الإطلاق.

- الموز: يحتوي على كاربوهيدرات ترفع مستوى الطاقة في الجسم ولذلك ينصح الخبراء بتناول موزة بعد وجبة الغداء للحصول على الطاقة الكافية.

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- عسل: النحل يعزز من مستويات الطاقة في الجسم نظراً لمحتواه من السكر الذي يزيد من مستويات طاقة الجسم بشكل تلقائي وسريع فالجسم يقوم بتفتيت السكر الذي يوجد في عسل النحل مما يجعله مساهماً في الحفاظ على مستويات الطاقة.

- العدس: يحتوي على كميات كبيرة من الحديد والتي تساهم في القضاء على الشعور بالتعب والإرهاق فقد أكدت عدة دراسات بأن أغلب الحالات التي تعاني من التعب والإرهاق لديها نقص في الحديد.

- الحمص: يساعد الجسم على البقاء نشيطاً ومليئاً بالطاقة لساعات طويلة و مكن تناوله كوجبة خفيفة وإضافته عند إعداد الأطعمة المختلفة مثل السبانخ ورقائق خبز القمح الكامل وشرائح الخيار.

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