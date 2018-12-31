نصائح غذائية عليك بها إن كنت تعاني من الإسهال

الإكثار من تناول الجزر له تأثير مخفف لحدة الإسهال

يعاني أي شخص من الإسهال وفي أي وقت وهو لا يشكل خطورة كبيرة ويمكن علاجه بسهولة ولكن يجب عدم الإهمال في علاج الإسهال حتى لا تصاب بالجفاف أو أي مضاعفات خطيرة، ويحدث الإسهال نتيجة الأكل الفاسد أو الماء غير النظيف، أو حالة نفسية أو قد يكون ناتج عن مرض في الجهاز الهضمي، فتختلف الأسباب لإصابة الإنسان بالإسهال ولكن يجب عدم إهمال صحتك فقد يكون سبب الإسهال إشارة إلى مرض ما قد تصاب به.

هناك العديد من النصائح الغذائية التالية لعلاج الإسهال وهي:

1- علاج السبب الرئيسى للمرض عن طريق استشارة الطبيب.

2- تعويض الأملاح المعدنية والسوائل التي فقدت، حيث يجب الحصول على كميات مناسبة وكافية من السوائل خلال الـ12-24 ساعة الأولى من الإسهال في صورة ماء ومياه غازية وشاى لما له من تأثير قابض نظرا لوجود حامض التانيك، ومرقة لحم (شوربة) مضافا إليها الملح، وكذلك الجيلى وعصائر فاكهة كالتفاح والجزر والرمان والليمون لتعويض ما يفقد أثناء الإسهال.

3- الإكثار من تناول الأطعمة التى لها تأثيرات مخففة لحدة الإسهال كالموز، الجزر، التفاح لاحتوائهم على البكتين، وكذلك عصير الرمان الذى يحتوى على حمض التانيك ذى التأثير القابض للأنسجة.

4- تناول اللبن الزبادى والرايب لوجود البكتريا النافعة فيهما ونشاطها ضد الجراثيم الضارة فى الأمعاء.

5- تجنب استعمال اللبن البقرى لما له من تأثير سيئ لهذه الحالة.

6- عدم الإمتناع عن تناول الطعام أثناء فترة الإسهال لضرورته الصحية على الجسم.

7- الإقلال من كمية الدهون المستعملة في الطعام لأن وجودها بكميات كبيرة قد يسبب زيادة سوء حالة الإسهال.

8- تناول أغذية غنية بالبروتين وسهلة الهضم والامتصاص.

9- في علاج الإسهال المستمر يجب تناول مستحضرات للفيتامينات وخاصة الذائبة منها فى الماء (مجموعة فيتامين ب - ج) عن طريق الفم أو بالوريد حسب ما يقرره الطبيب.

10- لا يتم استعمال أدوية مضادة للإسهال دون استشارة الطبيب.

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