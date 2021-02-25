أعراض التهاب الأذن الوسطى وطرق علاجه!

التهاب الأذن الوسطى عبارة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، تصيب الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الأذن الوسطى، وطبلة الأذن، وقناة استاكيوس؛ وينتج عن هذا الالتهاب تضخم في الغشاء المخاطي ورشح السوائل داخل تجويف الأذن الوسطى، وقد يؤدي إلى تكون صديد خلف طبلة الأذن، وهو شائع جداً عند الأطفال.

اكتشفي أعراض التهاب الأذن الوسطى بحسب الدكتور أيمن الوادي، اختصاصي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة في الآتي:

يصاحب التهاب الأذن الوسطى عدة أعراض أو علامات، وهي كالآتي:

ألم شديد في الأذن.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الشعور بالتعب والإعياء العام.

الشعور بألم في البطن وإسهال، خصوصاً عند الأطفال.

طنين وانسداد الأذن المصابة.

ارتشاح سائل من الأذن.

أسباب التهاب الأذن الوسطى

تمتد قناة استاكيوس من منتصف الأذن إلى مؤخرة الحلق، ويحدث التهاب الأذن الوسطى عندما تصبح قناة استاكيوس متورمة أو مسدودة وتحبس السوائل في الأذن الوسطى.

يمكن أن يصاب السائل المحاصر بالعدوى، ففي الأطفال الصغار، تكون قناة استاكيوس أقصر وأكثر أفقية مما هي عليه لدى الأطفال الأكبر سناً والبالغين، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

هناك عدة أسباب يمكن أن تسبب تورم أو سدّ قناة استاكيوس، ومنها:



الحساسية.

البرد.

الإنفلونزا.

عدوى الجيوب الأنفية.

للحمية المتضخمة.

دخان السجائر.

الشرب أثناء الإستلقاء (عند الرضع).

علاج التهاب الأذن الوسطى

يتم علاج غالبية عدوى التهاب الأذن الوسطى من دون اللجوء إلى المضادات الحيوية، ويوصى عادة بالعلاج المنزلي وأدوية الألم قبل التوجه إلى المضادات الحيوية لتجنّب الإفراط في استخدامها وتقليل مخاطر سلبياتها.

وتشمل علاجات التهاب الأذن الوسطى:

- الرعاية المنزلية

قد يقترح طبيبك لتخفيف الألم بانتظار زوال العدوى، وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على الأذن المصابة، واستخدام قطرات الأذن التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الآلام، وتناول مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية.

وقد يصف الطبيب المضادات الحيوية إذا لم تختفِ الأعراض بعد بضعة أيام من العلاج المنزلي.

-الجراحة

قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا كانت العدوى لا تستجيب للعلاج أو إذا كان المصاب يعاني من التهابات متكررة في الأذن.

وتشمل خيارات الجراحة لالتهاب الأذن الوسطى إما إزالة اللحمية أو أنابيب الأذن.

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