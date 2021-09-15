أعراض الحمل الأكيدة بولد خلال الشهور الأولى تعتبر فترة الحمل مميزة جداً لأي زوجين ولكنها مثيرة للقلق بشكل خاص للسيدة الحامل، فهي ستختبر تغيرات، ومشاعر، وأوجاع، وأعراض لم تختبرها في السابق، بالإضافة إلى السؤال الذي سيلازمها طيلة الشهور الأولى من الحمل، ما هو نوع جنس الجنين؟ منذ اليوم الأول من تأكيد الحمل تنتظر كل سيدة حامل الوقت التي سوف يتم فيه تحديد نوع الجنين، حتى تتمكن من اختيار الاسم، والثياب، والديكور المناسب لغرفة المولود الجديد.

أعراض الحمل الأكيدة بولد خلال الشهور الأولى

ولكن ما هي حقيقة الأعراض التي يقال بأنها تشير إلى جنس المولود؟ وهل هي توقعات صائبة أم مجرد خرافات؟ علمياً يحدث الحمل عندما يلقح الحيوان المنوي البويضة، حيث تنتقل هذه البويضة الملقحة إلى جدار الرحم وتلتصق به، ويصاحب الحمل الكثير من الأعراض التي تبدأ من الشهر الأول، والتي لا تتغير في حال كان الجنين ولد أو أنثى، لذلك فأن معرفة جنس الجنين من خلال شكل وحجم البطن وغيرها من الأعراض في المرحلة الأولى أو لاحقاً هو مجرد خرافة. تعالوا نعرف ما هي الأعراض وما هي الخرافات وما رأيكم؟

إفرازات بداية الحمل هل تشكل خطورة على الحمل؟

أعراض الحمل الأكيدة بولد خلال الشهور الأولى

هناك مجموعة واسعة من الأعراض الشائعة التي ترافق الحمل، والتي يقال بأنها تشير إلى جنس الجنين، فما هي هذه الأعراض:

الغثيان. عدم الرغبة في القيء أو الشعور بغثيان الحمل.

عدد ضربات قلب الجنين. يقال بأن نبض الجنين الذكر لا يقل من 140 نبضة في الدقيقة.

تقلبات المزاج. زيادة العصبية والعدوانية بسبب عدم توازن الهرمونات.

زيادة الوزن. زيادة الوزن المتمركزة في منطقة البطن. ولكن وفقاً للخبراء فأن عضلات البطن غالبًا ما تكون قوية في أول حمل، ممّا يؤدي لوجود الجنين في أعلى البطن. ولكن مع تكرار الحمل تتمدد عضلات البطن، قد يؤدي ذلك لتموضع الجنين بصورة أخفض من الطبيعي.

ظهور حب الشباب. ظهور البثور وحب الشباب خلال الأسبوع الأول. بسبب ارتفاع نسبة هرمون التستوستيرون.

أعراض الحمل الأكيدة بولد خلال الشهور الأولى الخرافات



هناك الكثير من الخرافات التي تدور حول توقع جنس الجنين، وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى الأدلة العملية والبراهين إلا أنها موروثات شعبية يصدقها الكثير من الناس، ومن أبرزها:

زيادة حجم الثدي الأيمن أكثر من الأيسر .

الإصابة بالصداع بشكل مستمر .

الاستلقاء على الجانب الأيسر خلال النوم .

تحول البول الى اللون الأصفر الفاتح .

كثرة الهالات السوداء حول العين .

كبر حجم الأنف نسبة إلى فترة ما قبل الحمل .

ظهور دوالي زرقاء حول البطن، أسفل منطقة السرة .

زيادة الغازات. خلال الثلث الأول من الحمل يرتفع مستوى هرمونا الإستروجين والبروجستيرون، بهدف تهيئة الرحم لاستقبال البويضة المخصبة

وهذا يؤدي إلى إرخاء عضلات الأمعاء، وإبطاء حركة الجهاز الهضميّ، مما يؤدي إلى تجمع الغازات في البطن .

الوحام أو الرغبة في تناول الأطعمة الحامضة والمالحة والغنية بالبروتين. وغالباً ما يأتي الوحام متأخراً عند السيدات الحوامل بولد .

تعليق خاتم الزواج بخيط فوق المعدة إذا تحرك على شكل دوائر فالجنين ذكر .

جمع عمر المرأة عند حدوث الحمل مع الشهر الذي حدث فيه الحمل، وفي حال كان الرقم زوجي فالجنين ولد .

ما هي الطرق العلمية لمعرفة جنس الجنين؟

الفحص بالأمواج فوق الصوتية : يُجرى عادة خلال الفترة التي تتراوح ما بين الأسبوع الثامن عشر والأسبوع العشرين من الحمل، ويمكن في هذه المرحلة تحديد أعضاء الجنين، وموقع المشيمة، وصحة الطفل، وتبلغ دقة هذه الطريقة خلال مراحل الحمل اللاحقة 100% بالنسبة للذكور و97.9% بالنسبة للإناث .

اختبار الاضطرابات الوراثية : يستخدم هذا الاختبار بشكل خاص للكشف عن أية مشكلات متعلقة بالكروموسومات عند الجنين ولتحديد وجود عوامل الخطر لعدد من الاضطرابات الوراثية، بالإضافة الى كشف جنس الجنين؛ بسبّب بحثه عن الكرموسوم y الذي يحدد الجنس المذكر، وتبلغ دقة هذا الاختبار حوالي 98-99% ويفضل اجراءه بعد 10 أسابيع من حدوث الحمل وتصدر نتائجه في غضون 7-10 أيام .

فحص السائل الأمينوسي . بعد مرور الأسبوع 15 من الحمل، ولدحض أي شكوك لوجود تشوهات وراثية، التهابات، عدوى عند الجنين أو حتى تحدد جنس الجنين يتم إدخال إبرة رفيعة عبر جلد المرأة الحامل إلى الرحم، لسحب عينة من السائل الأمينوسي، الذي يحيط بالجنين داخل الرحم، إذ يحتوي هذا السائل على خلايا ومواد كيميائية يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود أي خلل، وينصح بعدم إجرائه إلا في حالة الشك بوجود مشاكل وراثية فقد يشكّل خطرًا على الحمل .

أعراض الحمل الأكيدة بولد خلال الشهور الأولى: الشهر الثاني

لا يوجد أعراض مختلفة عن الشهر الأول باستثناء الشعور بالتعب، وحرقة المعدة، والغثيان.

هل يمكن معرفة جنيس الجنين في هذه الفترة؟

علميًا لا يمكن معرفة جنس الجنين خلال الشهر الثاني من الحمل، فالجنين يمر بالكثير من التطورات خلال الشهر الثاني من الحمل، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن معرفة الجنس خلال الشهر الثاني من الحمل.

أعراض الحمل الأكيدة بولد خلال الشهور الأولى : الشهر الثالث



استفراغ وغثيان الصباح. حرقة المعدة. الغازات والإمساك. تورم في منطقة الثدي والشعور بالحكة، وتغير في لون الحلمة إلى الغامق. الشعور بالإعياء والتعب. تقلبات المزاج. زيادة في الإفرازات المهبلية. زيادة النفور من الطعام وعدم الرغبة بتناوله.

نصائح شعبية قد تساعد على إنجاب الذكور



حساب الجدول الصيني

يمكنك تحديد علامات الحمل بولد من خلال الجدول الصيني كالآتي: حددي الشهر الذي حدث فيه الحمل من خلال التوقيت القمري. قومي بتحديد إن كان عمرك القمري سيقابله معاد حمل قمري، بالتحديد إن عمرك القمري سيكون في الصف الأفقي أي بالعرض، بينما شهور الحمل القمرية، تكون رأسية، إذا كان المقابل هو B يعني أنك حامل بولد، وإن كان G فهذا يعني أنكِ حامل ببنت.

تحديد موعد التبويض

في البداية يجب معرفة أن الحيوانات المنوية التي تحمل الكروموسوم Y هي التي تنجب الذكر عندما تلتصق بالبويضة بينما الحيوانات المنوية التي تحمل الكروموسوم X هي التي تنجب الإناث مع العلم أن الحيوانات المنوية الذكرية أسرع من حيث الحركة بينما الحيوانات المنوية الأنثوية أبطأ، ويمكن استغلال هذا الأمر من خلال مساعدة الحيوانات المنوية الذكرية للوصول أسرع للبويضة من خلال تحديد موعد التبويض وممارسة العلاقة الزوجية حتى تصل الحيوانات المنوية الذكورية أسرع.

وصول المرأة للنشوة الجنسية

يساعد وصول الزوجة للنشوة الجنسية على زيادة قلوية المهبل، مما يساعد الحيوانات المنوية الذكورية على الوصول بشكل أسرع للبويضة.

إتباع أسلوب حياة صحي

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المفيدة والمعادن الأساسية وخاصة البوتاسيوم مثل الجزر والسمك والبطيخ والموز، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل الطماطم، التي تساعد على إنجاب الذكور .

التوقف عن تناول منتجات الألبان، والشوكولاتة والمكسرات والمحار والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض والأطعمة السكرية .

الإكثار من الخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية .

تجنب الإفراط في تناول القهوة أو الكافيين .

تجنب الضغوط النفسية والحفاظ على أسلوب حياة صحي ورياضي .

حركة الجنين في الشهر السابع

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