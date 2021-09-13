حركة الجنين في الشهر السابع ما الذي يجب أن تتوقعه الأم؟ وما هي أبرز التغييرات التي تحدث في الشهر السابع من الحمل؟ مع التقدم في الحمل وبعد الدخول في الشهر السادس تحدث تغييرات كبيرة في حجم الجنين وحركته، تبدأ السيدة الحامل بملاحظتها مع الأيام، ومن أبرزها زيادة حجم البطن الناجمة عن زيادة وزن الجنين، ممّا يُسبب أوجاعاً وإزعاجاً في منطقة الظهر، مع ظهور انقباضات تعرف باسم "براكستون هيكس"، والتي تزداد مع الأيام المقبلة. في هذه المرحلة يجب على السيدة الحامل توخي الحذر الشديد وتجنب النشاط المفرط، حيث يزداد خطر النزيف والولادة المبكّرة، بالإضافة الى تقلب المزاج، والخوف، والقلق، والاكتئاب.

حركة الجنين في الشهر السابع

بسبب زيادة وزن وطول وحجم دماغ الجنين يصبح أكثر انتباهًا واستجابة لكل ما يدور حوله من صوت أو ضوء، ومع قدرته على تحريك عضلاته تزداد حركته مثل الركل، حيث تصل الركلات ما بين 16 و 45 ركلة في الساعة الواحدة. وتتضمن حركة الجنين في بداية الأسبوع 28 الدوران، تحريك اليدين، والركبتين والدفع . ويمكن أن تشعر السيدة الحامل بنسبة 75% من هذه الحركات خلال هذه المرحلة، وبعضها قد يكون ظاهراً للآخرين حيث يتحرك البطن كالأمواج. ويصل طول الجنين في الأسبوع 28 إلى 25 سم ووزنه حوالي كيلو جرام.

عدد حركات الجنين في الشهر السابع

إذا كان هذا حملك الأول فلا تتفاجئي إذا طلب منك الطبيب عد حركات جنينك بانتظام، وهي طريقة بسيطة لمعرفة تواتر حركة الجنين و الاطمئنان على نموه. غالبًا ستشعرين بعشر حركات خلال أقل من ساعة، إذا كنت في وضعية الاستلقاء بهدوء على السرير. غالبًا ما يكون لطفلك نمط متكرر في حركته، ويتحرك كثيرًا في أوقات محددة مثلاً بعد تناول وجبة الطعام أو في الليل بين الساعة 9 مساءً - 1 صباحًا. إذا لم تشعري بأي حركة خلال ساعة، جربي القيام ببعض القفزات، تركيز الضوء على البطن، التحدث للجنين، تناول الوجبات السريعة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات أو قطعة شوكولاتة، ثم استلقي واحسبي من جديد. إذا شعرتِ بأن الجنين هادئ أكثر من المعتاد، استشيري طبيبك فورًا.

حركة الجنين في الشهر السابع: قلة حركة الجنين في الشهر السابع

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هناك عدة أسباب لقلة حركة الجنين في الشهر السابع، ومن أبرزها ما يلي:

نقص الأكسجين بسبب ضعف عمل المشيمة، حدوث بعض التكلسات، تلف أو انعقاد في الحبل السري، ارتفاع ضغط الام، التدخين. وهذه الحالة قاتلة وتحتاج إلى العناية الفورية.

انخفاض حجم السائل الأمينوسي وهو السائل الشفاف الذي يحيط بالجنين مما يعيق حركته.

اضطرابات النظام الغذائي للأم وسوء التغذية سواء كان ذلك من خلال قلة تناول الطعام أو عدم تناول طعام متكامل غذائيا أو قلة تناول الماء بشكل كافي .

تناول المسكنات القوية أو الكحول ؛ فتعمل بذلك على تخدير الأم والجنين.

السمنة المفرطة وحدوث تراكم للدهون على بطن الأم.

زيادة حجم ووزن الجنين مما يدفعه الى الخمول والكسل.

زيادة كثافة البطانة التي تحمي الجنين.

حالات تصيب الجنين؛ مثل: التشوه العصبي، أو التشوه العضلي الهيكلي، أو فقر الدم الجنيني.

حركة الجنين في الشهر السابع: كثرة حركة الجنين في الشهر السابع

يحتاج الجنين إلى الحركة في الرحم فهي مؤشر طبيعي على صحته ونموه، كما أنها ضرورية لتعزيز صحّة العظام والمفاصل. وتزداد حركة وقوة الجنين، ويكثر تكرارها مع التقدم في الحمل، حيث من المتوقع أن يتحرك الجنين يتحرك 30 مرة في كلّ ساعة خلال الثلث الثالث، وتعتمد حركة ونشاط الجنين على مستويات السكر في الدم.

هناك عدة أسباب لكثرة حركة الجنين في الشهر السابع، ومن أبرزها ما يلي:

يتميز الجنين في الشهر السابع بالحركة المفرطة، حيث يكتمل نمو أعضائه وتتطور عضلاته، ويبدأ بالحركة والدوران والالتفاف. ومع تطور الجهاز الحركي تزداد حركة الجنين وتتطور حركاته الى مص الابهام والركل بالأيدي والأقدام.

تزداد حركة الجنين نتيجة لنمو معظم أعضاء الجسم ونمو العظام والعضلات.

تزداد حركة الجنين في أوقات استيقاظه غالباً ما تكون في الليل نتيجة نوم الأم وإحساسه بالهدوء وتقل في النهار.

تزداد حركة الجنين إذا غيرت الأم وضعيتها بالجلوس، والوقوف، والاستلقاء.

تزداد حركة الجنين إذا أدرك أصواتًا خارجية، بالإضافة لسماعه دقات قلب أمه.

تزداد حركة الجنين في نهاية الشهر السابع، استعدادًا للولادة، وقد يستمر في الحركة حتى يصبح رأسه الى الأسفل. أما إذا كان جالسا تقل حركة الطفل.

حركة الجنين في الشهر السابع : الجنين الذكر

تختلف حركة الجنين باختلاف نشاطه وعمره، ويقال بأن حركة الجنين الذكر أعلى من الأنثى. حيث تشعر الأم بتقلبات في جدار البطن مع نمو الجنين، تزداد حركة الجنين في الشهر السابع حيث تصل من 16 إلى 45 حركة في الساعة وتستمر حتى الشهر التاسع، أما في حالة توقف الحركات أو قلتها يجب استشارة الطبيب.

حركة الجنين في الشهر السابع : الجنين الأنثى

هناك عوامل أخرى تؤثر على الحركة ومنها وضع الأم أثناء الجلوس أو الوقوف، النشاط الذي تقوم به الأم يومياً، ووضع المشيمة حيث يصعب على الأم الشعور بحركة الجنين لأنها لاتصل لجدار البطن.

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