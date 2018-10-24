10 أعراض للسرطان لا يجب تجاهلها.. تعرفي عليها

الإرهاق عارض آخر عام يمكن أن يشير إلى الإصابة بالسرطان من بين أمراض أخرى

هل سبق وأحسست بأعراض صحية إستمرت لبعض الوقت ولم تعيريها اهتماماً؟ لا ننصحك بذلك، فبعض هذه العوارض الصحية قد تكون مؤشراً لأمراض خطيرة مثل السرطان، قد تتفاقم وتصبح خطيرة في حال تمَ التغاضي عنها.

نستعرض معك اليوم لعشرة أعراض للسرطان لا يجب تجاهلها، خصوصاً في حال تكرارها أو تفاقمها.



1. ظهور الكتل وتغيَر لون البشرة: وهي تظهر على شكل نتوء أو تضخم في الغدد اللمفاوية أسفل الأبط أو الرقبة أو أي مكان آخر في الجسم. من الأفضل أن يفحصها الطبيب لمعرفة نوعها وسبب تكوَنها. كذلك الأمر بالنسبة لتغيَر لون البشرة.

2. خسارة الوزن: قد يبدو جميلاً أن نخسر بعض الوزن من وقت لآخر، لكن الزيادة في خسارة الوزن بدون أي حمية أو تمارين رياضية قد تكون مؤشراً خطيراً على اعتلال الصحة وقد تشير إلى الإصابة بالسرطان. وفي هذه الحال لا بد من فحص طبي لتبيان الأمر.

3. السعال المستمر: قد يكون السعال المستمر مصحوباً بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية من بعض العقاقير الطبية، لكن في حال استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع لا بدَ من فحصه خصوصاً فحص الرئة عند المدخنين.

4. الإرهاق: الإرهاق عارض آخر عام يمكن أن يشير إلى الإصابة بالسرطان من بين أمراض أخرى. ويمكن أن يظهر بعد أن يكون السرطان قد انتشر، لكنه قد يظهر مبكراً في بعض أنواع السرطان مثل اللوكيميا (إبيضاض الدم) أو بعض سرطانات القولون أو المعدة بحسب الجمعية الأميركية للسرطان.

5. تغيرٌ في عادات الإمعاء: من حيث الوقت أو الحجم. وفي حين قد تكون هذه التغيرات ناتجة عن تناول بعض الأطعمة أو الأدوية، إلا أن تكرار حدوثها قد يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان القولون.

6. إختلافٌ في نشاط المثانة: قد تكون إلتهابات المسالك البولية أمراً مألوفاً عند السيدات، لكن في حال لاحظت وجود دم أو وجع عند التبول، لا بد من سؤال طبيبك عن هذا الموضوع لتبيان عدم الإصابة بأي من سرطانات البروستات أو الكلية أو المثانة.

7. الوجع غير المبرر: هو الإشارة التي يرسلها الجسم في حال وجود مشكلة، وقد يكون أمراً بسيطاً أو كبيراً يصل لحالة الإصابة بسرطان العظام أو سرطان المبيض. لا بد من استشارة الطبيب المختص في هذه الحالة.

8. إحتقان في الحلق لمدة طويلة: خاصةً إذا لم يكن بسبب البرد، فقد يكون شيئاً خطيراً له علاقة بسرطان الحلق أو سرطان الحنجرة.

9. صعوبة البلع: قد تكون عارضاً عصبياً أو بسبب مشكلة في جهاز المناعة، لكنها قد تكون أيضاً مؤشراً على الإصابة بسرطان الحلق أوالمعدة أو المريء.

10. النزيف: إن بصق الدم قد يعني سرطان الرئتين، في حين أن الدم في البراز قد يكون مؤشراً للإصابة بسرطان القولون أو الشرج. إن كنت تعانين من نزيف مهبلي لا بد من الخضوع للفحص لتحري الإصابة بسرطان المبيض أو بطانة الرحم. في حين أن نزيف الدم من الحلمة قد يعني الإصابة بسرطان الثدي، والدم في البول قد يكون بسبب سرطان الكلية أو المثانة.

شاهدي أيضاً:

اهزمي مرض السرطان بالطاقة الإيجابية!

حملة البوابة للتوعية بسرطان الثدي

للعروس: 5 نصائح ذهبية لحمايتكِ من سرطان الثدي

5 أطعمة للوقاية من سرطان عنق الرحم