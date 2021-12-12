ما هي أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"؟ كيف تحمي نفسك من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"؟

دق ناقوس الخطر بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" B1.1.529 في جنوب أفريقيا، وكما قررت عدد من الدول تعليق الطيران والسفر من دول تفشي الفيروس الجديد"أوميكرون" ، والتي تشمل قائمة الدول المحظورة (جنوب أفريقيا - ليسوتو - بتسوانا - زيمابوي - موزمبيق - نامبيا - اسواتيني).

أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"

ارتفاع شديد في معدل نبض القلب

الصداع

التهاب المفاصل

إسهال في بعض الحالات

الإرهاق لمدة يوم أو يومين

الشعور بعدم الراحة

سعال خفيف في بعض الحالات

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طرق الوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"

أخذ الفيتامينات باستمرار

تناول الغذاء الصحي

تناول الفواكة والخضار التي تحتوي على فيتامين سي

التباعد الاجتماعي

ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح

أخذ اللقاح

الحصول على الجرعة التنشيطية في حال مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية من اللقاح

النظافة الشخصية

غسل اليدين باستمرار

استخدام المعقمات والهايجين

الابتعاد عن التجمعات الكبيرة

متابعة الأخبار من مصادر موثوقة أول بأول

ما الذي ينبغي عمله عند الشعور بأعراض فيروس كورونا؟

تعرّف على الطيف الكامل لأعراض كوفيد-19. تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لكوفيد-19 في الحمى والسعال الجاف والإرهاق. وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً والتي قد تصيب بعض المرضى، فقدان الذوق أو الشم، والآلام والأوجاع، والصداع، والتهاب الحلق، واحتقان الأنف، واحمرار العينين، والإسهال، والطفح الجلدي.

الزم المنزل واعزل نفسك حتى لو كنت مصاباً بأعراض خفيفة مثل السعال والصداع والحمى الخفيفة، إلى أن تتعافى. اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الخط الساخن للحصول على المشورة. اطلب من شخص آخر أن يحضر لك المشتريات، وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل أو استدعاء شخص ليبقى إلى جانبك، البس كمامة لتتجنب نقل العدوى إلى الآخرين.

إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية على الفور، اتصل بالهاتف أولاً إذا استطعت، واتّبع توجيهات السلطة الصحية المحلية.

نصائح عن كيفية ارتداء الكمامة

نظّف يديك قبل أن ترتدي الكمامة، وقبل خلعها وبعده.

تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

عندما تخلع الكمامة، احفظها في كيس بلاستيكي نظيف، واحرص يومياً على غسلها إذا كانت كمامة قماشية أو التخلّص منها في صندوق النفايات إذا كانت كمامة طبية.

لا تستعمل الكمامات المزودة بصمامات.

هل يمكن أن ينتشر فيروس كوفيد-19 بواسطة الأحذية؟

إن احتمالية انتقال عدوى كوفيد-19 بواسطة الأحذية إلى الأفراد ضعيفة جداً، وكإجراء احترازي، خصوصاً في المنازل التي يوجد فيها رضّع وأطفال صغار يحبون أو يلعبون على الأرض، فكّر في خلع الأحذية وتركها عند مدخل المنزل، سيساعد ذلك في منع إدخال أي قذارة أو مخلفات قد تكون ملتصقة بالنعل والأحذية إلى المنزل.

هل مطعوم فيروس كورونا آمن بحسب ما جاء في وزارة الصحة العالمية؟

لن يُستخدم مطعوم فيروس كورونا إلا إذا استوفى معايير السلامة والفعالية.

تخضع جميع الأدوية بما فيها المطاعيم للاختبار للتأكد من سلامتها وفعاليتها قبل السماح باستخدامها.

يجب أن تحصل المؤسسة العامة للغذاء والدواء على كافة البيانات وأن تقوم بتقييمها، وبعد ذلك تُجيز المطعوم إجازة طارئة للاستعمال.

قامت الدولة باختيار هذه المطاعيم على أسس علمية دقيقة وحرصت على توفير المطاعيم المستوفية لكافة شروط السلامة والأمان.

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