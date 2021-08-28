من حساسية منتجات الألبان إلى الفول السوداني وغيره، يمكن للأطفال الإصابة بالحساسية ضد بعض الأطعمة والمكونات على غرار الكبار.

وتأتي حساسية الغلوتين أحد أكثر الأنواع شيوعا بين الأطفال وقلما ما يتمكن الآباء من رصدها، لذا نوضح فيما يلي أعراض تشير لإصابة طفلك بحساسية الغلوتين:

1. ما هو الغلوتين؟

الغلوتين عبارة عن بروتين موجود في القمح والمنتجات القائمة على القمح والشعير والجاودار، كما أنه مسؤولا عن ذلك الملمس المرن واللين للمنتج ويحتوي على عنصرين: الغلوتينين والغليادين.

ويعد عنصر الغلوتينين مسؤولا عما يسببه الغلوتين من تأثيرات مضرة على صحة الأمعاء والهرمونات.

2. أعراض حساسية الغلوتين لدى الأطفال

الانتفاخ.

الإسهال.

الإمساك.

آلام في البطن.

الصداع.

التعب.

تشوش الدماغ.

الطفح الجلدي.

تفاقم الربو أو احتقان الأنف.

الاكتئاب والقلق.

3. علاقة الغلوتين والداء البطني

عند حدوث خلل في وظيفة انزيمات الأمعاء التي تساعد في هضم البروتينات، يحدث نقصاً أو عجزاً في هضم الغلوتين، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وخاصة عند الطفل المصاب بحساسية أو عدم تحمل الغلوتين.

وعلى الرغم من أن الداء البطني غالبا ما يكون نتيجة حالة وراثية أو مناعة ذاتية لدى الأطفال، إلا أنه يعد الداء البطني أحد المشاكل المرتبطة بحساسية الغلوتين، إذ يؤدي الغلوتين إلى تفاعل مناعي يستهدف الخلايا داخل الأمعاء، ويتسبب ذلك في تلف البطانة الوقائية للأمعاء التي تمنع دخول السموم والبكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء وغيره من مشاكل تتطلب علاج.

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