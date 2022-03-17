أعراض تلقيح البويضة بعد القذف..ما الخطوة التالية؟ 

أعراض تلقيح البويضة بعد القذف مهمة جدًا ويجب على كل امرأة أن تكون على دراية بها خاصة إذا كانت تريد حدوث الحمل، وقد تبدو عملية الحمل معقدة نوعًا ما، ولكن بمجرد معرفة المعلومات الصحيحة والتوقيت المناسب يصبح الأمر منطقي أكثر.

ولكن السؤال الذي يشغل بال كثير من النساء هو متى يتم تلقيح البويضة بعد القذف أو بعد عملية الجماع أو ما هي أعراض تلقيح البويضة بعد القذف ، والجواب المختصر لهذا السؤال هو أن البويضة والحيوانات المنوية يمكن أن يلتقيان في غضون دقائق أو فترة تصل إلى 12 ساعة بعد القذف، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب معرفتها حول أعراض تلقيح البويضة بعد القذف، بالإضافة إلى كيفية اختيار التوقيت المناسب لزيادة احتمالات الحمل.

متى يتم تلقيح البويضة بعد القذف ؟

بكل بساطة، إن الإجابة الواضحة والمفصلة لسؤال متى يتم تلقيح البويضة بعد القذف ، هو أن البويضة تلتقي مع الحيوانات المنوية في قناة فالوب، ولكي يحدث ذلك يجب أن تكون المرأة في فترة الخصوبة، مما يعني أنها تقترب أو وصلت إلى الإباضة، أو أنها في الوقت التي تنطلق فيها البويضة من المبيض في كل دورة شهرية.

وقد يكون هناك بعض العراقيل خلال عملية تلقيح البويضة بعد القذف ، فعلى سبيل المثال الإفرازات المخاطية المهبلية تكون أكثر كثافة خلال الجماع خاصة إذا كانت العملية خارج فترة الخصوبة، في حين تكون الإفرازات أقل كثافة في فترة الخصوبة، مما يساعد ذلك الحيوانات المنوية بزيادة قدرتها على الحركة والوصول إلى الهدف المراد دون معيقات.

وبالنسبة لسؤال متى يتم تلقيح البويضة بعد القذف ، قد يكون هناك معلومات مهمة يجب الاطلاع عليها وتشمل:

نسبة قليلة فقط من الحيوانات المنوية تنجح في الوصول إلى الرحم وقنوات فالوب، في حين تفشل النسبة المتبقية في تجاوز الافرازات المخاطية الكثيفة وتبقى عالقة هناك حتى تموت.

من المهم معرفة أن المسافة بين فتحة المهبل مرورًا بالرحم ووصولًا إلى فالوب تقارب 18 سنتيمتر.

الحيوانات المنوية لها سرعة معينة، حيث تقطع مسافة تقارب 2.5 سنتيمتر كل 15 دقيقة.

وفي الواقع، تحتاج الحيوانات المنوية حوالي 45 دقيقة للعثور على البويضة وتلقيحها، في حين قد تحتاح الحيوانات المنوية أحيانًا لـ12 ساعة للعثور على البويضة وتلقيحها، ولكن في حال لم تستطيع الحيوانات المنوية العثور على البويضة وتخصيبها، فإنها تبقى حية في الجهاز التناسلي الأنثوي لفترة تصل إلى 5 أيام، وفي حالة صادف الحيوان المنوي خلال هذه الفترة بويضة جاهزة، فقد يحصل التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وبالتالي التلقيح والإخصاب والحمل الذي يمتد لـ9 شهور.

متى تبدأ أعراض تلقيح البويضة بعد القذف ؟

بمجرد أن يبدأ الجنين المزروع في إنتاج الهرمونات، قد تبدأ أعراض تلقيح البويضة بعد القذف ، تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

تفويت الدورة الشهرية، حيث إذا تأخرت دورتك الشهرية، فقد تكونين حاملاً، كما تشير الهرمونات التي ينتجها الجنين المتنامي إلى أن الدماغ يحتفظ ببطانة الرحم.

تغييرات في الثدي، حيث قد تشعرين بالتورم في ثدييك أو الألم عند اللمس بسبب تغيرات الهرمونات.

غثيان الصباح، في حين أن هذا العرض يبدأ بشكل عام بعد شهر أو نحو ذلك من تلقيح البويضة، فقد يبدأ في وقت أقرب لبعض النساء، حيث قد تعاني من الغثيان مع أو بدون القيء.

الذهاب بشكل متكرر للحمام، حيث تدخل كليتك في زيادة السرعة أثناء الحمل لأنها مكلفة بمعالجة السوائل الإضافية بسبب زيادة حجم الدم، وهذا يعني زيادة التبول.

التعب، حيث قد تشعرين بالإرهاق في بداية الحمل، والهرمونات، مرة أخرى، تلعب هنا على وجه الخصوص دورًا، حيث يمكن أن يجعلك هرمون البروجسترون منهكة.

نصائح للمساعدة في زيادة فرص تلقيح البويضة بعد القذف وحدوث الحمل

متى يتم تلقيح البويضة بعد القذف؟ الإجابة بكل بساطة عندما تصل إلى قناة فالوب، حيث أن أعراض تلقيح البويضة بعد القذف من ضمنها ترسيب الحيوانات المنوية قبل أو أثناء أو بعد الإباضة مباشرة، وفي الواقع تحتاج الحيوانات المنوية إلى زرع نفسها في بطانة الرحم لتصبح جنينًا وحتى تستمر بالنمو خلال فترة الحمل.

ولكن قبل كل ذلك، يمكنك زيادة فرصك في الحمل كل شهر من خلال فهم الدورة الشهرية الخاصة بك وتحديد فترة الخصوبة، لأنه إذا تم الجماع في الوقت غير المناسب من الدورة، فلن يحدث الحمل، على سبيل المثال يمكن ممارسة الجماع قبل 5 أيام من الإباضة، ولكن الفرص تكون أكبر عند الجماع في اليوم السابق مباشرة لإطلاق البويضة.

ويوصي الخبراء بممارسة الجنس مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع على مدار الشهر، حيث بهذه الطريقة سيكون لديك مخزون ثابت من الحيوانات المنوية الطازجة، كما يمكنك تجربة أشياء مثل الاستلقاء لمدة 15 دقيقة بعد ممارسة الجماع، إلى جانب استخدام مزلقات لمساعدة الحيوانات المنوية على الوصول إلى المكان المناسب.

الخلاصة حول أعراض تلقيح البويضة بعد القذف ، إلى جانب سؤال متى يتم تلقيح البويضة بعد القذف ، هو أن كل امرأة في حال كانت لديها النية للحمل، فيجب عليها أن تكون على دراية وفهم بالدورة الشهرية الخاصة بها ومعرفة متى الفترة التي تكون فيها الخصوبة عالية، حتى يتم الجماع في الوقت المناسب وحتى يحدث التقاء الحيوان المنوي بالبويضة.

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