نقص فيتامين د عند الأطفال..العلامات والأعراض

عند الحديث عن نقص فيتامين د عند الأطفال، فيجب معرفة أن نقص فيتامين د يؤثر على أكثر من 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، حيث إنه شائع في كل من البلدان المتقدمة وغير المتقدمة وهو مصدر قلق رئيسي للصحة العامة في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال.

وفي الواقع، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين د سلبًا على نمو الطفل واستجابته المناعية وصحته العقلية وغير ذلك، وهذا هو سبب أهمية العلاج المناسب، لذلك تشرح هذه المقالة كيف يؤثر نقص فيتامين د عند الأطفال، وكمية فيتامين د التي يحتاجون إليها، وكيف يتم علاج نقص فيتامين د عند الأطفال والمراهقين.

احتياج فيتامين د عند الأطفال والمراهقين

أنت بحاجة إلى فيتامين د طوال حياتك، من الطفولة وحتى سن أكبر، حيث يحتاج جسمك إليه للحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور المثلى، وكذلك لتطوير الخلايا المناعية، وتمعدن العظام، وتنظيم إنتاج البروتينات الالتهابية، وغير ذلك الكثير، حيث يعتبر فيتامين د مهمًا بشكل خاص أثناء الرضاعة والطفولة لأنه ضروري لنمو وتطوير نظام الهيكل العظمي.

ونظرًا للدور المهم للفيتامين في الحفاظ على العمليات الجسدية الحرجة، فإن وجود مستويات منخفضة أو ناقصة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك، وعلى الرغم من أن الخبراء يجادلون بأن توصيات فيتامين د الحالية منخفضة للغاية بشكل عام للحفاظ على المستويات المثلى، فإن توصيات الاستهلاك اليومي هي نفسها للأطفال والمراهقين والبالغين والحوامل والمرضعات.

مصادر فيتامين د

يحتوي عدد قليل فقط من الأطعمة على مستويات عالية من فيتامين د، مثل:

سمك السلمون المرقط

سمك السلمون

الحليب المدعم

أنواع معينة من صفار البيض

لهذا السبب قد يكون الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات يوميًا أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للأطفال، وعلى الرغم من أن التعرض لأشعة الشمس يغطي بعض احتياجاتك اليومية لهذا الفيتامين، فمن غير الواضح مقدار التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على المستويات المثلى لدى البالغين والأطفال.

هل بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د ؟

بعض الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بمستويات منخفضة من فيتامين د بسبب عوامل مثل:

لون البشرة

وزن الجسم

التعرض لأشعة الشمس

والأطفال والمراهقون الذين لديهم مستويات أعلى من الدهون في الجسم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د من الأطفال الذين لديهم مستويات دهون قياسية في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال ذوي ألوان البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د، وفي الواقع، يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة إلى ما يصل إلى 15 مرة أكثر من التعرض لأشعة الشمس لإنتاج نفس كميات فيتامين د مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

هذه الأشياء تزيد أيضًا من خطر إصابة الطفل بنقص فيتامين د، وتشمل:

العيش في مناخ بارد

التعرض المحدود لأشعة الشمس

تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاختلاج

وجود حالات طبية تؤثر على امتصاص فيتامين د أو استخدامه، مثل مرض كرون أو التليف الكيسي

كيف يؤثر نقص فيتامين د عند الأطفال ؟ العلامات والأعراض

يمكن لأخصائي الرعاية الصحية تشخيص نقص فيتامين د من خلال فحص الدم، تمامًا مثل البالغين، حيث يُعتبر أن هناك نقص في فيتامين د عند الأطفال إذا انخفضت مستوياتهم إلى أقل من 20 نانوغرام/مل (50 نانومول/لتر)، وتعتبر مستويات 21-29 نانوغرام/مل (52-72 نانومول/لتر) غير كافية.

وعلى الرغم من وجود بعض الجدل حول ما يشكل المستوى الأمثل من فيتامين د في الدم، إلا أن القيم التي تزيد عن 30 نانوغرام/مل (75 نانومول/لتر) تعتبر كافية بشكل عام.

يمكن أن يمر قصور ونقص فيتامين د دون أن يلاحظه أحد لأن الأعراض الملحوظة لا تظهر عادةً حتى يتطور نقص حاد، أيضًا، يمكن أن تكون الأعراض غير محددة، مما يجعل من الصعب على الآباء أو مقدمي الرعاية اكتشاف النقص.

وهذا هو السبب في أن قيام طبيب طفلك باختبار مستويات فيتامين د بانتظام أمر مهم، خاصة إذا كان طفلك يعتبر معرضًا لخطر الإصابة بنقص.

وفي الواقع، إذا أصيب الطفل بنقص فيتامين د، فقد يتسبب ذلك في:

انخفاض مستويات الكالسيوم

فشل النمو

الخمول

ضعف العضلات

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

يمكن أن يؤدي النقص الشديد في فيتامين د إلى الكساح، وهي حالة عظمية يمكن أن تسبب تشوهات في النمو وتشوهات في المفاصل، ومن المرجح أن يؤثر الكساح على الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 23 شهرًا والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

كيف يتم علاج نقص فيتامين د عند الأطفال والمراهقين ؟

يعتمد علاج نقص فيتامين د على العمر، حيث يتم علاجه بشكل مختلف عند الرضع مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا والمراهقين، وفي الحقيقة سيحدد أخصائي الرعاية الصحية لطفلك البروتوكول الأكثر ملاءمة لعلاج نقص فيتامين د، وقد تختلف خطة علاجهم عن التوصيات المدرجة أدناه بسبب عوامل مثل:

الحالات الطبية الأساسية

العمر

شدة النقص

ضع في اعتبارك أن خطط العلاج يمكن أن تختلف بشكل كبير اعتمادًا على شدة نقص فيتامين د، وعمر الطفل، والحالات الطبية، وغير ذلك، حيث سيحدد طبيب طفلك أفضل طريقة لعلاج نقص فيتامين د بناءً على احتياجاته وصحته العامة، ويجب ألا تحاول أبدًا علاج نقص فيتامين د دون استشارة أخصائي الرعاية الصحية لطفلك.

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