أعراض جفاف الفم وطرق للتخفيف منها

العديد من الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية تسبب جفاف الفم (shutterstock.com)

“ريقي ناشف” كلمة نعبر بها دائما عن مشكلة جفاف الفم التي تعد أحد الأعراض الناتجة عن نقص اللعاب، فلا يملك الأفراد الذين يعانون من جفاف الفم لعابًا كافيًا للحفاظ على رطوبة الفم، وهو الأمر الذى ينتج عنه عدة علامات مرضية ويكون له فى الأساس أسباب يرجع لها ويمكن التعامل معها.

وهنا نقدم لك الكثير من التفاصيل عن أعراض جفاف الفم وطرق التخفيف منه بأساليب بسيطة وفقا لما ذكره موقع ” medicalnewstoday” الطبي.

جفاف الفم أعراض جفاف الفم

• رائحة الفم الكريهة.

• التهاب الشفتين.

أسباب جفاف الفم واللسان

• ينقسم الجلد عند زوايا الفم أو يصبح مؤلمًا

• اضطرابات التذوق

• التهابات فطرية في الفم مثل القلاع

• ألم اللسان

• زيادة الحاجة لشرب الماء، خاصة في الليل

• التهاب وقرحة اللسان

• أمراض اللثة

• المزيد من تسوس الأسنان

• مشاكل فى البلع والمضغ وخاصة الأطعمة الجافة والمتفتتة، مثل البسكويت.

• مشاكل ارتداء أطقم الأسنان وقروح أسنان.

• التهاب الغدد اللعابية

• التهاب الحلق

• اللعاب اللزج والقليل

آسباب جفاف الفم

– الأدوية: العديد من الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية تسبب جفاف الفم، بما فى ذلك مضادات الهيستامين، ومضادات الاحتقان، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، مضادات الإسهال، مرخيات العضلات، وبعض أدوية مرض باركنسون، بالإضافة إلى عدد من مضادات الاكتئاب.

– العمر: على الرغم من أن جفاف الفم ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، إلا أن كبار السن يميلون إلى تناول أدوية أكثر من بقية الأعمار، وكنتيجة للعديد من الأدوية التي يتناولها كبار السن يحدث جفاف الفم.

– علاج السرطان: يمكن أن يتسبب العلاج الإشعاعى فى الرأس والرقبة في تلف الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى إنتاج كمية أقل من اللعاب، وكذلك يمكن أن يغير العلاج الكيميائي طبيعة اللعاب وكذلك كمية الجسم التى ينتجها.

– الإصابة أو الجراحة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب في منطقة الرأس والعنق مما يسبب جفاف الفم.

– التبغ: التدخين يزيد من خطر أعراض جفاف الفم.

– الجفاف: يحدث هذا بسبب نقص السوائل الكافية.

– التمرين أو اللعب في الحرارة: قد تصبح الغدد اللعابية جافة حيث تتركز السوائل الجسدية في أماكن أخرى من الجسم.

أسباب جفاف الفم المرضية:

– اضطرابات القلق

– الاكتئاب

– فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

– مرض الشلل الرعاش

– مرض السكري

– النوم مع الفم مفتوح

– الشخير

– السكتة الدماغية ومرض الزهايمر

علاج جفاف الفم وطرق تخفف منه:

– شرب السوائل غير الغازية والخالية من السكر

– تجنب غسولات الفم التي تحتوي على الكحول

– لا ترتدي أطقم الأسنان أثناء النوم.

– تناول الأطعمة مثل الجزر أو الكرفس

– التنفس عن طريق الأنف، حيث أن هذا لا يجفف الفم بنفس القدر مثل التنفس من خلال الفم.

– الحفاظ على الرطوبة في غرفة النوم، مما قد يساعد على تقليل أعراض جفاف الفم التي تحدث أثناء النوم.

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تجنب هذه الأشياء:

– تدخين التبغ

– الأطعمة أو المشروبات الحمضية

– الأطعمة الجافة

– الأطعمة الحارة

– المشروبات الساخنة أو الباردة بشكل مفرط