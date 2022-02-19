أعراض فيروس كورونا الجديد Stealth Omicron تستمر الفيروسات في التحور بمرور الوقت ، بسبب العوامل البيئية المختلفة والمنطقة الجغرافية. تؤدي عملية الطفرة هذه إلى العديد من التغييرات في طبيعة وبنية الفيروس. الشيء نفسه ينطبق على متحورات فيروس كورونا. يكشف تقييم مفصل للمتغيرات الطافرة السابقة لفيروس كورونا أن كل سلالة جديدة تختلف عن الأخرى وتؤدي إلى مجموعات مختلفة من الأعراض بعد دخول جسم الإنسان. حتى البديل الفرعي الجديد لأوميكرون يختلف عن البديل الأصلي. ويُطلق على البديل الفرعي لأوميكرون، اسم "المتسلل" ، لأنه يصعب اكتشافه. يمكن أن تساعد معرفة علامات المتحور الخفية في اكتشاف الحالة بشكل أسرع واتخاذ الخطوات الصحيحة لتجنب المضاعفات.

أعراض فيروس كورونا الجديد Stealth Omicron

العلامتان الشائعتان لـ Stealth Omicron

بناءً على النتائج التي استمرت لأشهر ، اقترحت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا أن أوميكرون يؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي بدلاً من الرئتين ، على عكس بعض النسخ السابقة من الفيروس. الشيء نفسه ينطبق على متحور Stealth Omicron ، ولكن لا يزال هناك الكثير من البحث حيث أن المتحور جديد تمامًا ولا يُعرف الكثير عنه. بالنسبة للأعراض ، فإن التأكيد الوحيد الذي ظهر في المقدمة هو أن المتحور يؤدي إلى عرضين نموذجيين في المرحلة المبكرة - الدوخة والتعب. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المرء يشعر بالدوار والتعب في يوم واحد ، ولكن إذا كانت الحالة تزعجك لعدة أيام ، فعليك الاتصال بطبيبك على الفور. يمكن أن تظهر هذه الأعراض في غضون يومين إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بالفيروس وقد تستمر في الجسم لفترة أطول.

أعراض فيروس كورونا الجديد Stealth Omicron

الأعراض الشائعة الأخرى للمتحور الفرعي الجديد

بصرف النظر عن المؤشرات الأولية، قد يؤدي المتحور الفرعي الجديد أيضًا إلى أعراض أخرى مثل:

الحمى

التعب الشديد

السعال

إلتهاب الحلق

ألم الرأس

التعب العضلي

ارتفاع معدل ضربات القلب

ونظرًا لأن المتحور الجديد لا يرتبط بالرئتين ، يمكن استبعاد أعراض كوفيد السابقة مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق وضيق التنفس. وفقًا لتطبيق دراسة Zoe COVID في المملكة المتحدة ، فإن الزكام هو أكثر الأعراض المبلغ عنها لمتغير BA.2 من Omicron، خاصةً عند الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

أعراض فيروس كورونا الجديد Stealth Omicron

كيف يختلف المتحور الفرعي لأوميكرون عن البديل الأصلي

على الرغم من تصنيف BA.2 على أنه متغير ثانوي من أوميكرون، إلا أن تركيبته الجينية مختلفة تمامًا عن الأخير. وفقًا للباحثين ، يحتوي البديل الخفي على حوالي 20 طفرة تختلف عن أوميكرون الأصلي. هذا يجعله مختلفًا تمامًا عن متحور أوميكرون بعدة طرق وهو أيضًا سبب للقلق. نظرًا لأن متحور Stealth Omicron متنوع عن متحور أوميكرون إلى حد كبير ، فمن الصعب تتبع طبيعته وعدوانيته. إن توقع أي شيء في هذه المرحلة سيكون غير صحيح وقد يضلل الآخرين.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

بقدر ما يتعلق الأمر بالعدوى من المتحور الفرعي ، فإنه يمكن أن ينتشر بسهولة مثل المتحور الأصلي. نظرًا لطبيعته شديدة العدوى ، فقد انتشر بالفعل في العديد من البلدان ويُعتقد أنه سيؤدي إلى ارتفاع الحالات الإيجابية في الأيام المقبلة. الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا هي التطعيم واتباع جميع معايير كوفيد بعناية.

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