إذا تأكد الطبيب أنك تعاني من كسل في الغدة فإنه سيقوم بوصف العلاج المناسب

بتُّ لا أتناول إلا وجبة واحدة! وعلى الرّغم من ذلك أجد أنني أكتسب وزنًا!!

هكذا يصف البعض حالتهم، وأول ما نقوم به كصيادلة أن نُرشد المريض لزيارة طبيب أخصائي للتشخيص وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، فهذا الوصف لا يدل على وضع صحي سليم.

تُعد صعوبة خسارة الوزن دلالة طبية لاحتمال وجود كسل في الغدة الدرقية، لذلك سيسأل الطبيب عددًا من الأسئلة فيما يخص بعض الأعراض، عليك أن تكون دقيقًا في الإجابة ليصل الطبيب للتشخيص الصحيح.

ما هي أعراض كسل الغدة الدرقية؟

•الشعور بالإرهاق الجسدي والخمول المتواصل.

•الشعور بالبرد وبالأخص برودة الأطراف.

•المعاناة من مشاكل هضمية كالإمساك والغازات.

•الشعور ببحة الصوت.

•الشعور بألم في العضلات ووهن جسدي عام

•الإحساس بالوحدة والاكتئاب وتقلّب المزاج.

•تساقط الشعر وشحوب في لون الجلد.

•صعوبة خسارة الوزن.

•عدم القدرة على التركيز الذهني.

إذا تأكّد للطبيب المعالج أنك تعاني من كسل أو ضمور في الغدة الدرقية فإنه سيقوم بوصف العلاج المناسب (هرمون الثيرويد على شكل حبوب فموية) وبجرعة تتناسب مع حالتك.

ستتحسن حالتك الصحية ومزاجك النفسي بشكل واضح وسيزداد معدّل حرق السعرات الحرارية في جسمك وبالتالي، سيعود وزن جسمك لحالته السابقة تدريجيًا.

قد تشعر أحيانًا بأعراض صحية تُصنفها أنت بأنها بسيطة ولا تحتاج لعيادة الطبيب، كُن على ثقة بأن أي عارض صحّي ما هو إلا ردّ فعل طبيعي من جسمك لينذرك بوجود مشكلة صحية ما، وعليك أنت أن تستقبل هذه الإشارات بوعي صحي لتدارك تفاقم الحالة والإلتفات لكنزك الثمين ألا وهو صحتك.

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