أعشاب تساعدك على التغلب على آلام المفاصل.. تعرف عليها

يمكن أن يحدث ألم المفاصل بسبب العديد من الأشياء المختلفة، حتى بعض الأمراض مثل النكاف والتهاب الكبد والانفلونزا يمكن أن تسبب آلام المفاصل.

ومع وجود 6 أنواع مختلفة من المفاصل الموجودة في جسمك، لديك الكثير من نقاط الضعف التي تسبب الألم، وهذا يؤثر بشكل كبير على قدرتك على الأداء طوال اليوم.

يمكن أن تساعد الأدوية التي يتم صرفها بدون وصفة طبية أو حتى الأدوية الموصوفة من جهة طبيب في تخفيف آلام المفاصل، ولكنها تأتي مع آثار جانبية ويمكن أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى التي قد تتناولها، ولذلك جبلنا لكم من موقع "نيوترشن إكسبرت" أبرز الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تمنع بشكل فعال آلام المفاصل دون التسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها.

الألوفيرا

ربما يكون لديك بعض الألوفيرا أو الصبار في خزائنك في المنزل وتستخدمينها إذا اصبت ببعض من حروق الشمس، كما أنها تحظى بشعبية لعلاج التآكلات الجلدية الصغيرة، لكن الألوفيرا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، حيث تحتوي على أكثر من 75 عنصرًا نشطًا، بما في ذلك aloin وemodin، واللذان يعملان بمثابة مسكن لتخفيف الألم، ويحتوي أيضًا على العديد من المركبات المضادة للالتهابات القوية.

وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها استخدام الألوفيرا لتهدئة آلام المفاصل، والأكثر فعالية هو التطبيق الموضعي على الأماكن المصابة، ثم تدليك في المناطق المؤلمة.

يوكاليبتوس

اليوكاليبتوس أو نبات الكينا هو مسكن موضعي معروف وموجود في جميع أنواع الكريمات والمراهم المخصصة لآلام المفاصل، له رائحة المنثول القوية التي نربطها بعلاجات تخفيف الآلام، كما تحتوي أوراق نبات الكينا على العفص، والتي يعتقد أنها تقلل من التورم وآلام الالتهاب.

الزنجبيل

في الطب الصيني التقليدي، يتم إعطاء الزنجبيل لزيادة الدورة الدموية، والتي لها تأثير مفيد على الشفاء في المناطق الملتهبة، كما يعتقد أيضًا أن الزنجبيل يحسن مستويات السكر في الدم، ويحمي من أمراض القلب، ويخفض الكوليسترول، ويقوي وظائف المخ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

كما يتمتع الزنجبيل بقدرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، حيث كشفت الدراسات المبكرة المتعلقة باستخدام الزنجبيل على المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي بأنها فعالة للغاية.

الشاي الأخضر

يعتبر أحد أصح المشروبات التي يمكنك اختيارها، لأسباب كثيرة، منها تحسين وظائف المخ إلى زيادة حرق الدهون، وهو أيضًا مضاد قوي للالتهابات، وقد ثبت أنه يفيد بشكل كبير الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

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