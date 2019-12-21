دراسة تؤكد علاقة نظافة الأسنان بسلامة القلب

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود علاقة وثيقة بين غسل الأسنان بالفرشاة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

واشارت الدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن غسل الأسنان بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والتي من بينها الرجفان الأذيني وفشل القلب.

وأثبتت نتائج الدراسة التي طبقت على أكثر من 161 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40-79، أن تنظيف الأسنان بمعدل 3 مرات يومياً يقلل خطر الإصابة بمرض الرجفان الأذيني بنسبة 10٪، وفشل القلب بنسبة 12 %.

وأرجع الأطباء ذلك إلى أن غسل الأسنان بشكل دوري يقلل من البكتيريا المنتشرة أسفل اللثة ، والتي تنتقل بشكل سريع إلى مجري الدم مسببة العديد من الأمراض.

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