أعشاب علاجية لمرضى الجهاز الهضمي

عزيزى مريض الجهاز الهضمى هناك العديد من النباتات الطبية العشبية الأخرى في الطب الصيني والتي يمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز الهضمى ولقد وقف الطب التقليدى عاجزاً على أن يقضى أو يقدم الشفاء الكامل لمصير من هذه الأمراض التى تهدد أجسامنا ليلاً ونهاراً فلم نسمع ولن نرى أن الطب التقليدى استطاع أن يقضى نهائياً على مرض مثل السكر أو ارتفاع الضغط أو القولون العصبى أو تليف الكبد أو الأورام المتعددة

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من العجز بل ان الأدوية الكيمائية التى تستخدم فى الطب التقليدى أفسدت ودمرت العديد من خلايا وانسجة الجسم الأخرى ووجدت أمراضاً بجانب الأمراض الأخرى ليخرج المريض من مرض ليقع فى بئر عميق.



لذلك نقدم لكم بعض الوصفات من الأعشاب الطبيعية التى تساعد فى حل مشكلة الجهازالهضمى:

الوصفة الاولى :-

100جرام هندباء

50 جرام ينسون

يطحن الجميع جيدا ويؤخذ معلقة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل وتشرب 3مرات يوميا .الهندباء نبات مضاد حيوي بالإضافة إلى نشاط مضاد للالتهابات وهو نبات يعتبر استخدامه الطبى أمنا للجهاز الهضمى

الوصفة الثانية :-

125جرام عرقسوس

50جرام بابونج

يطحن الجميع جيدا ويؤخذ منه معلقة صغيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل او سكر النبات وتشرب قبل كل واجبة بربع ساعة .

يعتبر العرقسوس من النماذج المتكاملة لعلاج القولون بالاعشاب وكذلك الاضطرابات المعقدة فى الجهاز الهضمى تقدما كبيرا وله إمكانيات كبيرة لتحسين علاج المرض الذين يعانون من التهاب القولون التقرحى



الوصفة الثالثة :-

100جرام شمر

100جرام عشبة قيطيس صينى

يطحن الجميع جيدًا ويؤخذ منه معلقة صغيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل وتشرب بعد الأكل مباشرة 3مرات .قيطيس صينى نبات يستخدم فى الصين لعلاج المشاكل الجهاز الهضمى بالأساس بسبب ناشطة مضاد حيوى وقوى هو فعال جدا ليس فقط لعلاج التهابات المعوية وإنما للالتهابات فى جميع أنحاء الجهاز الهضمى بما فى ذلك المعدة والمرئ والتهاب اللثه هناك مواد فعاله معينة موجودة فى هذا النبات يؤثر أيضاً على امتصاص السوائل فى القولون ولذلك فهو فعال فى حالات الإسهال المائى يعتبر هذا النبات قوياً ومرًا ويمكن تحليته بالعسل.



الوصفة الربعة:-

50جرام الميريمية

20 جرام ريحان

20 جرام حلبة حصى

20جرام كركم

50 جرام الخزامى

20 جرام نعناع

يطحن الجميع جيدًا ويؤخذ منه معلقة صغيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل أو سكر النبات ويشرب قبل كل واجبة بنصف ساعة



نصائح للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمى

-الابتعاد عن الأطعمة الغنية الأحماض مثل الطماطم الحمضيات

-تجنب التدخين اذا انه يسبب فى تهيج بطانة المعدة

-استخدام ( القربة) فيها مائة دافئة ووضعها على المعدة لمدة 20 دقيقة او الاستحمام بماء دافئ اذا الحرارة قد تساعد على الاسترخاء العضلات المشدوده كما تخفف من اضطرابات المعدة وعسر الهضم

- ممارسة الرياضة قبل تناول الوجبات او بعد ساعة على الأقل

-تناول وجبات خفيفة لتجنب اجهاد المعدة

-الإكثار من شرب الماء اذا يوصى بشرب8 آكواب من الماء للبالغين وكمية اقل منها لأطفال وذلك لما يقدمه الماء من فوائد صحية للجسم بشكل عام

-تجنب الذهاب مباشرة إلى النوم بعد تناول الوجبة الأخيرة فى اليوم بل الانتظار مده 3 ساعات على الاقل.