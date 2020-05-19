هذه الأسرار لتجنب شحوب البشرة في رمضان

هل تعانين من شحوب البشرة في شهر رمضان المبارك؟ هل يعتبر شحوب الوجه شيئاً خطيراً؟ ما هي الأعراض التي تسبب شحوب البشرة؟ ما هي العلاجات للتخلص من شحوب البشرة؟

في شهر رمضان المبارك تظهر بعض الشحوب على وجوه النساء، بسبب الإرهاق والجفاف المصاحب للامتناع عن شرب الماء لفترات طويلة في فصل الصيف الحار ونهاره الطويل نسبيًا.

فبعد الصيام الذي تتجاوز مدته 15 ساعة يوميًا، يبدأ تأثيره في الظهور على الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، حيث يبدو عليها الإرهاق والتعب، ولأن العديد من النساء يتجنبن وضع منتجات التجميل المختلفة خلال هذا الشهر، قررنا أن نطلعكِ اليوم على بعض النصائح التي من شأنها أن تُظهر وجهك أكثر نضارة وصحة دون الحاجة لمنتجات التجميل.

يجب الاهتمام بروتين غسل الوجه وعدم الإخلال به، فعليكِ بغسل الوجه بالغسول المناسب مرة في الصباح ومرة في المساء، للتخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة وتجنب ظهور الحبوب قدر الإمكان والحصول على بشرة نقية، اتبعي استخدام الغسول بالتونر، ثم كوني كريمة في استخدام المرطب، وتذكري أنكِ لن تشربي الماء لفترة طويلة، وهذا يسبب الجفاف لبشرتك، لذلك لا تهملي استخدام المرطب لتعويضها قليلًا عما تفقده، ويجب اتباع نظام غذائي متوازن، وتناول مكملات الحديد ومكملات فيتامين b12 ومكملات حمض الفوليك، والحصول على أدوية مناسبة للسيطرة على الحالة التي سببت الشحوب.

ومن أسباب شحوب البشرة هو عدم التعرض للشمس بصورة كافية للجلد، وإصابة الشخص بفقر الدم ، التعرّض للنزيف الحاد، انخفاض معدل السكر في الدم، التعرَض لصدمة ما؛ فإن جسمه يظهر ردة فعل تجاه الصدمة فيصبح شاحباً من الخوف، انسداد الأوعية الدموية في الأطراف ؛ تسبب ظهور الشحوب على الشخص، السرطان و غيرها من الأمراض المزمنة يسببوا الشحوب، وبالإضافة إلى تعرض الخلايا للتلف، هي وأنسجة الجسم بسبب البرد الشديد، يساهمان في شحوب الشخص.

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